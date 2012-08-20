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Связь-Банк разработал новый вклад для физических лиц "Мультирезерв" в шести валютах

20 Августа 2012, 16:25 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. Связь-Банк разработал новый специальный срочный банковский вклад для физических лиц "Мультирезерв", открываемый одновременно в шести различных валютах – рублях РФ, долларах США, евро, китайских юанях, швейцарских франках и фунтах стерлингов.

Депозит открывается на 5 лет, при этом срок вклада разделен на пять периодов по одному году и шесть отдельных счетов соответственно. Проценты по вкладу капитализируются в конце каждого периода.

Минимальная сумма первоначального взноса составляет 250 000 рублей или эквивалентно другим валютам по курсу ЦБ РФ. При открытии вклада денежные средства могут быть внесены на разные счета в разных валютах по усмотрению клиента, но общая сумма вклада не должна быть ниже минимальной суммы первоначального взноса.

Предусмотрено пополнение и пролонгация депозита, а также возможность выплаты процентов по вкладу до окончания срока действия вклада.

Клиент может осуществлять неограниченное количество безналичных конверсионных операций между счетами в рамках вклада "Мультирезерв" по курсу валют банка на момент операции.

Банк разработал сложную величину процентной ставки по новому мультивалютному вкладу. В первый год действия вклада процентные ставки по счетам в рублях составят 8,8%-9% в зависимости от суммы вклада, в долларах – 4,8%-5%, в евро – 4,55%-4,75%, швейцарских франках – 2,8%-3%, фунтах стерлингов – 3,8%-4%, в китайских юанях – 2,3%-2,5%.

На второй и следующие года процентная ставка по счетам в рублях привязывается к действующей ставке рефинансирования ЦБ РФ, по счетам в остальных валютах приравнивается к действующей ставке в предыдущем периоде, уменьшенной на 0,3 п.п.

"Мы предложили нашим частным клиентам уникальный мультивалютный продукт, состоящий из шести наиболее популярных и востребованных со стороны наших клиентов валют. На данный момент это единственное депозитное предложение на рынке вкладов для частных лиц с представленной валютной корзиной и высоким уровнем процентных ставок", - отметила директор департамента розничных банковских продуктов Связь-Банка Мария ЗЕНИНА.

По мнению руководителя службы казначейство Связь-Банка Кирилла ЗВЕРЖАНСКОГО, основную часть сбережений предпочтительнее хранить в рублях, остальную – в других валютах, но при этом иметь возможность быстро перевести деньги из одной валюты в другую в зависимости от рыночной конъюнктуры, сохраняя при этом максимальный доход. Все эти преимущества объединены в новом вкладе "Мультирезерв". К. Звержанский считает особо перспективной китайскую валюту.

Автор: По сообщениям пресс-центра Связь-Банка
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