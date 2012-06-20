Cвязь-Банк расширил для срочных вкладов юрлиц "валютную корзину"

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня, ZRPRESS. Связь-Банк предложил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей срочные вклады в британских фунтах, швейцарских франках и японских иенах. Ранее свободные денежные средства можно было разместить только в рублях, долларах США и евро.

Средства могут быть размещены на срок от 1 дня до трех лет, с возможностью досрочного изъятия денежных средств, выплаты процентов ежемесячно или в конце срока действия депозитного договора.

"Мы предложили нашим корпоративным клиентам вклады в новых валютах, – прокомментировал заместитель председателя Правления Связь-Банка Сергей ВОЛОХОВ. – Популярность британских фунтов, швейцарских франков и японских иен как инструмента инвестирования существенно растет, так как эти валюты характеризуются достаточной стабильностью, а учитывая колебания валютных курсов и изменение рыночной конъюнктуры, такие депозиты будут пользоваться спросом со стороны наших клиентов".

Вклады в рублях, долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, японских иенах можно открыть в любом отделении Связь-Банка в Москве и других городах присутствия, в том числе во Владивостоке.

«Золотой Рог».