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Cвязь-Банк расширил для срочных вкладов юрлиц "валютную корзину"
ВЛАДИВОСТОК, 19 июня, ZRPRESS. Связь-Банк предложил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей срочные вклады в британских фунтах, швейцарских франках и японских иенах. Ранее свободные денежные средства можно было разместить только в рублях, долларах США и евро.
Средства могут быть размещены на срок от 1 дня до трех лет, с возможностью досрочного изъятия денежных средств, выплаты процентов ежемесячно или в конце срока действия депозитного договора.
"Мы предложили нашим корпоративным клиентам вклады в новых валютах, – прокомментировал заместитель председателя Правления Связь-Банка Сергей ВОЛОХОВ. – Популярность британских фунтов, швейцарских франков и японских иен как инструмента инвестирования существенно растет, так как эти валюты характеризуются достаточной стабильностью, а учитывая колебания валютных курсов и изменение рыночной конъюнктуры, такие депозиты будут пользоваться спросом со стороны наших клиентов".
Вклады в рублях, долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, японских иенах можно открыть в любом отделении Связь-Банка в Москве и других городах присутствия, в том числе во Владивостоке.
«Золотой Рог».
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