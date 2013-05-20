Больше всего иностранных инвестиций приходят в регионе в Приморье

Насколько активно приходят долгожданные иностранные инвестиции на Дальний Восток, и во что предпочитает вкладывать иностранный капитал? Обратимся к официальной статистике.

Как сообщает Приморскстат, за первые три месяца 2013 года объем иностранных вложений в экономику Дальневосточного федерального округа составил пятую часть от средств, поступивших в этом же периоде 2012 года ($896,5 млн против $4666 млн). Так, в большинстве субъектов региона (республика Саха (Якутия), Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский и Еврейский АО) наблюдалось снижение темпов роста иностранных вливаний по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Приморье же, напротив, демонстрировало рост вложений (на 19%), как, впрочем, и Хабаровский и Камчатский края (12 и 6% соответственно).

67% в структуре иностранных инвестиций в ДФО занимают те, что осуществляются на возвратной основе (торговые кредиты и кредиты международных финансовых организаций). На долю прямых инвестиций (в основном, это взносы в уставный фонд, кредиты, полученные от зарубежных совладельцев) приходится 33%. В частности, в Приморье на доля прямых инвестиций составила 93%.

Наиболее привлекательным для иностранного капитала видом экономической деятельности в ДФО является добыча полезных ископаемых – $762,8 млн. (85% от всех поступлений). Это направление является основным для Сахалина и Республики Саха (Якутия). В экономике Приморья же наиболее значимые объемы иностранных инвестиций пришлись на финансовую деятельность (81%).

И, наконец, самые значительные инвестиционные вложения в Дальневосточный федеральный округ в январе-марте 2013 года пришли с Багамских островов – $169,6 млн, Нидерландов – $166,2 млн, Японии – $165,5 млн, Люксембурга – $137,6 млн и Индии – $108,2 млн.

ZRPRESS.ru, Владивосток.