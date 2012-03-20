Новое отделение Азиатско-Тихоокеанского Банка в центре Владивостока

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) рад сообщить вам о том, что открылся новый Операционный офис в центре Владивостока. Новое отделение банка распахнуло двери по адресу ул. Алеутская, 41 (ост. "Семеновская"). Банковские услуги стали еще ближе для удобства настоящих и будущих клиентов.

Новое отделение предлагает полный спектр услуг для физических и юридических лиц, включая все виды кредитования, операции с банковскими картами, вклады для физических лиц, депозиты для юридических лиц, открытие расчетных счетов, денежные переводы и коммунальные платежи. Отзывчивый высококвалифицированный персонал всегда рад помочь Вам!

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«Золотой Рог».