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Новое отделение Азиатско-Тихоокеанского Банка в центре Владивостока
20 Марта 2012, 02:59 | Владивосток
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) рад сообщить вам о том, что открылся новый Операционный офис в центре Владивостока. Новое отделение банка распахнуло двери по адресу ул. Алеутская, 41 (ост. "Семеновская"). Банковские услуги стали еще ближе для удобства настоящих и будущих клиентов.
Новое отделение предлагает полный спектр услуг для физических и юридических лиц, включая все виды кредитования, операции с банковскими картами, вклады для физических лиц, депозиты для юридических лиц, открытие расчетных счетов, денежные переводы и коммунальные платежи. Отзывчивый высококвалифицированный персонал всегда рад помочь Вам!
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