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«Карта будущего» для ДВФУ от Сбербанка

20 Февраля 2012, 00:03 | Владивосток

Центр эмиссии банковских карт Дальневосточного банка Сбербанка России выпустил первые 4000 кампусных карт ДВФУ. В перспективе планируется изготовить 22 тысячи таких карт для студентов, педагогов и сотрудников крупнейшего в регионе вуза.

Напомним, что в июне 2011 года между Сбербанком и Дальневосточным федеральным университетом было подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии по целому ряду направлений, в числе которых – открытие офиса Сбербанка в новом кампусе ДВФУ на о. Русском, создание на базе ДВФУ региональной площадки Корпоративного университета Сбербанка, а также выпуск специальной кампусной карты ДВФУ.

Технические характеристики кампусной карты позволяют использовать её как контактно (например, в банкоматах, платежных терминалах и ридерах в торгово-сервисных точках), так и бесконтактно (при поднесении к устройствам со встроенным бесконтактным чипом Mifare). Уже сейчас кампусные банковские карты используются в качестве пропуска в помещения университета и как читательский билет в университетской библиотеке. В перспективе на картах предусмотрено размещение идентификатора для входа в личный кабинет на информационном портале университета и другие функции. Владельцам карт ДВФУ будет доступен широкий спектр банковских услуг.

«Дальневосточный капитал».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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