Пилотные кампусные карты ДВФУ созданы по технологии PayPass

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября, ZRPRESS. Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» совместно с компанией Peak Systems в рамках развития проекта кампусной карты для студентов Дальневосточного федерального университета успешно выпустили пилотную партию карт с поддержкой бесконтактной оплаты по технологии MasterCard PayPass.

Cпециалисты Peak Systems переработали концепцию кампусной карты ДВФУ, включив в неё возможности MasterCard PayPass, и провели доработку программного комплекса для персонализации пластиковых карт CardMaster, развернутого в Дальневосточном банке Сбербанка России.

Помимо уже используемых возможностей кампусной карты ДВФУ, таких как пропуск в помещения университета и читательский билет, решение на базе MasterCard PayPass позволит значительно расширить спектр банковских услуг, предоставляемых держателям банковских карт Сбербанка, сообщает пресс-центр Дальневосточного банка Сбербанка России.