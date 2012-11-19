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Жители Владивостока могут воспользоваться всеми преимуществами Почтовой карты
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября, ZRPRESS. Для презентации многофункциональной пластиковой карты Почта России пригласила жителей Владивостока на почтовую субботу. Почтовая карта сочетает в себе преимущества традиционной пластиковой карты и банковского вклада.
С помощью такой Почтовой карты клиент Почты России сможет выполнять не только любые денежные операции, как то: совершать покупки, погашать кредиты, пополнять счет, оплачивать коммунальные платежи и почтовые заказы в интернете и т.д., но и накапливать баллы за пользование услугами Почты России по программе «Любимый клиент». Еще одной особенностью карты является то, что не ней можно хранить и преумножать денежные накопления. Ведь на любую сумму, которая лежит на карте, начисляется 10% годовых, при этом вклад застрахован государством.
«Почтовую субботу мы проводим впервые, главная ценность этого мероприятия в том, что современные люди могут открыть для себя новые возможности, используя почтовую карту. Ведь оформление, обслуживание карты для ее владельца является бесплатным, а пользоваться ей он сможет по всему миру, - рассказала Ольга Харис, руководитель отдела продаж Приморского филиала ФГУП «Почта России».
Консультанты почтовой субботы смогли ответить на интересующие вопросы и сориентировали посетителей в вариантах использования карты.
Андрей Баулин - один их тех, кто посетил почтовую субботу. «Пластиковые карты сегодня есть у большинства людей, и Почта России делает полезное дело, расширяя ее возможности. Здесь есть свои выгоды»
Очевидно, это мнение разделяют многие приморцы. За первые три месяца ее со дня поступления их во Владивосток, ее владельцами стали более 700 человек.
Дизайн почтовой карты разработан в бело - голубых тонах в соответствии с фирменным стилем Почты России. Эмитентом карты является ЗАО «Банк Русский Стандарт». Сейчас оформить почтовую карту можно в тридцати отделениях почтовой связи города Владивостока, в также бизнес -центрах Почты России по адресу: ул. Светланская, д. 41 и ул. Верхнепортовая, д.2. Для оформления при себе достаточно иметь только паспорт.
В планах у Почты России представление почтовой карты в городах Артем, Уссурийск и Находка, сообщает пресс-служба УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России».
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