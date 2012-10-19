Торговые рекомендации по самым ликвидным акциям

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября, ZRPRESS. Финансовые советники БКС Премьер во Владивостоке рассказали о том, какой будет торговая неделя для трех самых ликвидных российских акций.

Газпром: Нисходящий клин пробивается обычно вверх

В первой половине этой недели Газпром постепенно пытается отыгрывать понесенные потери. Бумага мало-помалу карабкается вверх, возвращаясь к пробитому накануне среднесрочному восходящему тренду с мая в район 155. Примерно там же находится сейчас и нисходящий тренд с максимумов сентября.

В последнее время Газпром выглядел слабее рынка, бумага откатилась на уровни начала августа, в отличие от других голубых фишек и индекса ММВБ. Да и в целом, весь российский рынок смотрится слабо. Учитывая, что американские индексы и цены на нефть находятся на уровнях середины сентября, когда индекс ММВБ был выше 1500 пунктов, а сам Газпром стоил дороже 160, как минимум.

С технической стороны, после достижения 155 может пройти небольшой откат назад. На снижении бумагой был сформирован месячный нисходящий клин, от нижней границы которого на 151,5 накануне цена оттолкнулась вверх. Верхняя граница клина сейчас находится на 155.

По технике нисходящий клин является разворотной «бычьей» фигурой и обычно пробивается вверх. Поэтому вскоре будут предприниматься попытки пробить сопротивление 155. В этом случае на активном закрытии коротких позиций бумагу может вынести вверх к уровням на 160-161. Однако перед этим от 155 не исключен еще один заход вниз.

Торговый план:

Новые лонги открывать после прохождения уровня 155.

Сбербанк: Вырвались из нисходящего канала

В первой половине текущей недели котировки акций Сбербанка продолжили движение в краткосрочном нисходящем канале, развивавшемся от максимумов месяца, опускаясь в моменте ниже 91 руб. Данный рывок вниз не был подтвержден сигналами RSI и MACD на часовом тайфрейме, бычья дивергенция по которым указывала на вероятное восстановление к сопротивлению на 92,2. Сегодня данный рубеж был пробит и цена вышла за рамки канала, протестировав пробитый уровень сверху. Текущие цели локального движения расположены на отметке 93,7, где проходит 50%-ый коррекционный уровень по Фибоначчи к нисходящей волне от сентябрьских минимумов. Из этой области может последовать новая волна продаж, в отсутствие которой быки протащат котировки вплоть до 94,5. Говорить о более высоких целях пока мешает настораживающая картина на месячном графике, где необходимо нивелировать медвежьи сигналы закрытием октября выше 93,2.

Торговый план:

Краткосрочный: шорт от 94 с целью на 91 и стопом на 95.

Лукойл: Из треугольника в боковик

Ситуация в акциях Лукойла с момента выхода последней торговой рекомендации по сути практически не изменилась, не смотря на выход из сформировавшегося в октябре треугольника. По факту разрешение фигуры произошло вбок, и движение продолжилось в рамках диапазона 1920 - 1960. От направления выхода из него и будет зависеть дальнейшая динамика на ближайшую перспективу, и сейчас бумага вновь тестирует верхнюю его границу. В случае закрепления выше 1960 быки получат техническую возможность сводить бумагу сначала на 2000, а затем и на уровень долгосрочных максимумов на 2050. Дополнительную поддержку бумаге сейчас может оказывать информация о возможной выплате промежуточных дивидендов. При этом стоит отметить, что осцилляторы уже в зоне перекупленности, так что вскоре мы можем увидеть откат к текущей краткосрочной волне роста. Если же быкам не хватит сил на продолжение роста, то вновь актуальной целью движения станет уровень 1890. В результате наш торговый план остается без изменения, пока держим шорт, открытый ранее от 1940, с готовностью перевернуться в случае позитивного развития событий.

Торговый план:

Краткосрочный 1: Держим шорт с целью на 1890, потенциалом на 1850 и стопом выше 1970.

Краткосрочный 2: Лонг при закреплении выше уровня 1960 с целью на 2000, потенциалом на 2050 и стопом ниже 1960.

Норильский Никель: В попытке отскочить

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4865 руб., теряя 0,10%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали продолжать удерживать короткие позиции, открытые по факту пробоя отметки 4850 руб. сверху вниз. Стоп-заявку рекомендовалось переставить в точку безубыточности (то есть позиция должна была быть закрыта во вторник в ноль), либо оставить чуть выше отметки 4900 руб., где остался незакрытым гэп от 10 октября.

Если говорить о среднесрочной картине, то умеренно негативная картина сохраняется. Скользящие средние на большинстве тайм-фреймов смотрят преимущественно вниз, осцилляторы нисходящей динамике также не мешают. Медвежий сценарий (с последующим обновлением минимумов года) начнет полностью реализовываться в случае спуска ниже 4750 руб.

Тем не менее, локальная «техника» постепенно начинает разворачиваться, есть предпосылки, что в районе 4800 были показаны минимумы, которые могут выступить точкой опоры для формирования полноценного отскока наверх. Возврат выше зоны 4900-4920 руб. снова даст неплохие шансы сыграть от спекулятивного лонга, так как будет пробита верхняя граница нисходящего канала (с середины сентября). Целью краткосрочного движения выступит отметка 5030 руб.

Спекулятивный план:

Лонг при проходе - 4920, стоп - 4865, цель - 5030.