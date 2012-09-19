Сбербанк Лизинг поставит грузовики VOLVO на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября, ZRPRESS. Заключена крупная сделка в рамках партнёрской программы Сбербанк Лизинг - Вольво Восток.

Приморский филиал ЗАО «Сбербанк Лизинг» (г. Владивосток) в рамках развития стратегического партнёрства с ЗАО «Вольво Восток» подписал лизинговую сделку с ООО «В-Лазер».

Фондирование сделки обеспечил Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России». Условия договора предусматривают поставку 32 единиц грузового автомобильного транспорта марки VOLVO. 16 тягачей Volvo FH уже переданы клиенту.

Общая сумма договора – почти 155 млн рублей.

Досье «ЗР»

ЗАО «Сбербанк Лизинг» осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 года и является одним из лидеров российского рынка лизинга. По итогам 2011г. совокупный объём портфеля компании составил более 209 млрд. рублей, а объём нового бизнеса порядка 129 млрд. рублей. Входит рейтинг Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний. Региональная сеть ЗАО «Сбербанк Лизинг» насчитывает 64 филиала в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане, Украине и Белоруссии.

«Золотой Рог».