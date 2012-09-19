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Примсоцбанк разместит облигации
19 Сентября 2012, 16:42 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. Примсоцбанк планирует размещение дебютных облигаций двух серий общим объемом 3,5 млрд рублей.
Выпуск первой серии состоит из 1,5 млн ценных бумаг, номиналом 1 тыс. рублей. Второй серии - 2 млн ценных бумаг. Срок обращения - 3 года, сообщили «ЗР» в пресс-службе банка.
«Золотой Рог».
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