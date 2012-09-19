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Похитить деньги при их перевозке у банков Владивостока теперь практически нереально
ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября, ZRPRESS. Антивандальные контейнеры, оснащенные химическими ловушками, для перевозки или хранения денежных банкнот теперь используются и коммерческими банками в Приморье.
Таким образом, отдельные кредитные организации края постепенно начали следовать Указанию Банка России «Об условиях и порядке приема на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской, на территории Российской Федерации» № 2248-У от 5 июня 2009 г." и приступают к эксплуатации устройств, оснащенных емкостями с красящими веществами.
По сообщениям отдела информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю, при попытке хищения – в контейнере-ловушке срабатывает пиротехническое устройство, начиненное особым химическим веществом. Оно может быть как бесцветным (видимым только в ультрафиолетовых лучах), так и красящим.
Банкноты Банка России, окрашенные спецкраской, которая используется для предотвращения их хищения, не имеют силы законного средства наличного платежа.
«Золотой Рог».
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