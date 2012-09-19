Банк Интеза стал партнером Гарантийного фонда Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября, ZRPRESS. Дальневосточный филиал Банка Интеза заключил соглашение с Гарантийным фондом Приморского края, став 25 по счету коммерческим банком, присоединившимся к государственной программе по предоставлению поручительств субъектам малого предпринимательства.

Гарантийный фонд Приморского края предоставляет поручительства по кредитным договорам на сумму от 1 млн рублей и на срок не менее одного года и не более пяти лет по кредитам на приобретение или модернизацию основных средств и объектов недвижимости или не более двух лет по кредитам на иные цели. В Банке Интеза кредит под поручительство Гарантийного фонда Приморского края могут получить малые и средние предприятия, зарегистрированные и работающие на территории Приморского края, которые удовлетворяют условию банка по сроку осуществления хозяйственной деятельности не менее шести месяцев, являются платежеспособными, имеют положительную кредитную историю.

«Золотой Рог».