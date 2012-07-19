Сбербанк России готовится к саммиту АТЭС

Президент, председатель правления Сбербанка Герман ГРЕФ второй раз в ранге главы крупнейшего банка страны посетил Владивосток с рабочей поездкой. И сразу же отметил перемены к лучшему в городе, готовящемся принять саммит АТЭС. В том числе в Приморском филиале Сбербанка.

В рамках визита Герман Греф посетил недавно открытые офис нового формата и Центр развития бизнеса во Владивостоке. Последний является специализированным подразделением, предоставляющим полный пакет услуг бизнесу и образовательный сервис для предпринимателей. Также президент Сбербанка посетил уникальный офис "Студенческий" в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, который будет открыт в ближайшее время.

Сразу после встречи с коллективом Дальневосточного Сбербанка Герман Греф встретился с корреспондентом "ЗР".

- Герман Оскарович, какие цели и задачи у этого визита?

- Во Владивосток прибыла целая команда из центрального офиса, причем перед этим мы совершили большой перелет по Дальневосточному региону и Восточной Сибири. Отмечу, что это не экстренный визит, а рядовая инспекционная поездка. В конце прошлого года в регионе прошли кадровые ротации, новым главой Дальневосточного банка Сбербанка России назначен был Евгений ТИТОВ, Северо-Восточного банка - Александр ЗОЛОТАРЕВ. Поэтому наша основная цель - посмотреть как складывается здесь ситуация.

Что касается Владивостока, то здесь у Сбербанка особая миссия. Не секрет, что наш банк реализует масштабную программу подготовки к саммиту АТЭС. Поэтому одна из задач визита - понять, как идет переформатирование наших офисов. Должен сказать, что качество клиентского обслуживания повысилось ощутимо. Что, кстати, отмечают и сами клиенты.

На острове Русский, мы готовим к открытию большой филиал Сбербанка в университете. Новый офис ориентирован на студентов, но в период проведения саммита будет обслуживать гостей форума. Это будет необычный высокотехнологичный офис, в котором будут предложены весь набор банковских услуг от Сбербанка и будут предлагаться новые банковские продукты. Надеюсь, что жители города Владивостока и, конечно, студенты, которые после саммита будут учиться в новом кампусе, оценят результат.

- Ваше мнение - сегодня готов Сбербанк к работе на столь масштабном мероприятии, как саммит?

- Сегодня можно констатировать, что программа полностью исполняется, в том виде, в котором она была запланирована. В следующем году мы полностью завершим переформатирование всех наших офисов во Владивостоке. Клиенты Сбербанка получат доступ к самым современным услугам, комфортным условиям с хорошим качеством сервиса. По итогам работы я дал бы позитивную оценку работе нашего подразделения и во Владивостоке, и Дальневосточного банка в целом.

- Много говорится, что Сбербанк всегда открыт для инвесторов. Вы, как глава крупнейшего банка страны, какие приведете аргументы для потенциальных акционеров?

- Прежде всего, хорошей ценой на наши бумаги. Нас нужно покупать, потому что мы демонстрируем хорошие стабильные финансовые результаты. У нас в 2011 году был очень хороший финансовый результат. Пока по тренду полугодия 2012 года мы идем с превышением финансового результата прошлого года. Предсказывать, что получим на конец года нельзя - насколько будет глубоким кризис, пока непонятно. Но, тем не менее, качество портфеля у нас продолжает оставаться высоким, и маржинальная доходность достаточно высокая. Как только ситуация в Европе успокоится, это обязательно отразится на цене наших акций. Из всех российских ценных бумаг, наша бумага остается самой привлекательной, недооцененной. Мы самая прозрачная компания на российском рынке. И конечно объем торгов нашими бумагами - самый большой в стране. Иногда торги с нашими акциями достигают 50% всего российского рынка.

- Как Сбербанк планирует поддерживать малый бизнес в Дальневосточном регионе?

- Мы в прошлом году запустили на Дальнем Востоке кредит "Доверие" для малого бизнеса, и он сейчас пользуется огромной популярностью. Речь идет о кредите, который выдается на сумму до 3 млн. рублей в течение трех дней. На этот год были сформированы очень амбициозные планы, и, это не может не радовать, Приморский филиал на 40% перевыполняет их по итогам первого полугодия. Мы очень рады, что попали в створ ожиданий малого бизнеса. По стране мы выдаем один кредит "Доверие" в минуту. Я думаю, что это существенно поможет решению проблем малого бизнеса.

Второй продукт, который мы запустили с 1 июля, это "Бизнес-старт". Этот продукт начало бизнеса с нуля под франчайзинг определенного набора бизнесов. Мы таким образом становимся проще, понятнее и ближе предпринимателям. Как отмечают нашим клиент-менеджеры,с которыми я сегодня общался, , интерес у малого бизнеса к новому предложению Сбербанка большой, но пока рано подводить итоги. В конце года будет понятен результат.

- Герман Оскарович, и все же, когда исчезнут очереди в Сбербанке?

- Я говорил и продолжаю говорить, что пока есть в Сбербанке очереди, это моя личная недоработка. Я так это оцениваю. Очень важным фактором, помимо качества банковских услуг, считаю оперативность работы с каждым клиентом. И мы будем стараться сделать все, чтобы скорость обслуживания в нашем банке была самой высокой. Понятно, что мы массовый банк и в день обслуживаем до 5 млн. клиентов по стране. Мы для себя поставили амбициозную задачу - предоставить качество сервиса для людей пожилого возраста, на том же уровне, как и для высокодоходных клиентов. Ни одному клиенту, который обслуживается в Сбербанке, мы не имеем право предоставить некачественную услугу.

В этом году поставили себе новый норматив, касающийся очередей. Не менее 90% наших клиентов должно обслуживаться в период не более 10 минут. В прошлом году 80% клиентов обслуживалось за 15 минут, в этом году мы повысили норматив. Пока мы его не выполняем, но сделаем все, чтобы до конца года до заданного норматива дотянуть.

Мы стараемся работать с различными клиентскими сегментами. Уже в ближайшее время откроем во Владивостоке первый офис, так называемый "Сбербанк Премьер" для VIP-клиентов. Кроме того, вкладчики, которые имеют определенные суммы на счетах могут получить индивидуальное обслуживание по всей линейке продуктов и за ними закрепляются персональные менеджеры.

Для всех остальных клиентов, в частности для пенсионеров, мы в режиме он-лайн бесплатно выдаем карту Сбербанк-Maestro "Momentum" (карта выдается в рамках Универсального договора банковского обслуживания в момент обращения клиента. - Прим. "ЗР".), и мы видим, что пожилое население России начинает этими картами уверенно пользоваться. В прошлом году это был важный шаг для преодоления очередей.

Немаловажно, что свыше 80% наших клиентов обслуживаются через удаленные каналы доступа. Им уже не нужно приходить за пенсией - она автоматически перечисляется на карточку, не нужно снимать деньги в банкомате, можно расплачиваться картой. Мы в прошлом году увидели радикальный сдвиг, когда пенсионеры перестали сразу же в момент получения пенсии снимать наличные. И это единственная операция, которую они совершали по карте. Сейчас они уже начинают использовать карту, понимая, что это более универсальный и выгодный инструмент, Мы ввели беспрецедентную программу лояльности "Спасибо от Сбербанка", по которой по всем покупкам предоставляется скидка. Чем дальше мы будем эту программу развивать, тем больше скидки будут предоставляться. Мы рады, что наши клиенты понимают нас. Решить проблему очередей одномоментно невозможно - не секрет, что это историческая беда. За то, что сегодня часть наших клиентов терпит такие неудобства, я приношу свои извинения. И мы постараемся сделать все, чтобы не разочаровывать в дальнейшем.

- На Ваш взгляд, как будут меняться ставки депозитов?

- Пока ставки депозитов точно не будут падать. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим такой тенденции. Но и большой динамики роста, я думаю, тоже не будет. Сейчас достигнуто равновесное состояние с рынком. Ну и конечно все будет зависеть от двух параметров - как будет развиваться ситуация с кризисом в Европе и какой будет инфляция. Я думаю, на ближайшие месяцы можно прогнозировать, что ставки, которые мы видим сегодня, скорее всего, будут неизменными. А вот прогноз по ставкам на денежном рынке такой, что они, к сожалению, может быть, будут еще в ближайшее время подрастать.

- А что ждет рубль?

- Не следует слушать никаких предсказаний курса доллара и цен на нефть - их не существует. Не надо бояться колебаний национальной валюты. У нас сегодня достаточно большие золотовалютные резервы, чтобы хеджировать любые спекулятивные сделки против рубля. И у нас достаточно прочные основы экономики, чтобы рубль вернулся на свои значения в районе 30 рублей за доллар после того, как цена на нефть восстановится. Шансы пятьдесят на пятьдесят, что цена доллара будет 38 или 28 рублей. Ни один ответственный эксперт сегодня не возьмется предсказать цену на нефть, а от этого зависит курс рубля.

Олег КЛИМЕНКО, газета «Золотой Рог» - zrpress.ru.