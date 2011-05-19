Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
АТБ расширяет возможности для бизнеса
АТБ победил в конкурсе банков–агентов, отобранных Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Востокбизнесбанк» (г. Владивосток). Прием заявлений от вкладчиков о выплате возмещений по вкладам и сами выплаты в АТБ будут производиться в 19 отделениях банка Владивостока, Хабаровска, а также в филиале г. Москвы, сообщает пресс–служба банка.
Среди значимых новостей в работе банка пресс–служба кредитного учреждения отмечает рост розничного кредитного портфеля – только с начала года он увеличился на 1,8 млрд руб., достигнув 15 млрд руб. Общий объем кредитного портфеля составил порядка 37 млрд рублей.
Банк активно расширяет возможности для развития корпоративного сектора. Осуществлен выпуск первого вексельного займа АТБ объемом 300 млн рублей по ставке 6,9% годовых со сроком погашения 6 месяцев. Обезличенные металлические счета в золоте, серебре, платине и палладии в АТБ открыл второй по величине активов в Германии Commerzbank AG (г.Люксембург). Счета позволят АТБ осуществлять торговые операции с драгоценными металлами с Commerzbank AG для целей хеджирования и спекуляций при получении от банка соответствующих лимитов, которые в данный момент согласовываются кредитными подразделениями контрагента.
Новости тематики
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Новая купюра с символом Владивостока может стать пластиковой
- Мост на остров Русский оценили в 2 тысячи рублей
- Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
- Владивосток вышел во второй этап конкурса претендентов для размещения на двухтысячной купюре
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- "Луч" вернул историческое название
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- Раджин поворачивается передом к Приморью