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АТБ расширяет возможности для бизнеса

19 Мая 2011, 02:16 | Владивосток

АТБ победил в конкурсе банков–агентов, отобранных Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Востокбизнесбанк» (г. Владивосток). Прием заявлений от вкладчиков о выплате возмещений по вкладам и сами выплаты в АТБ будут производиться в 19 отделениях банка Владивостока, Хабаровска, а также в филиале г. Москвы, сообщает пресс–служба банка.

Среди значимых новостей в работе банка пресс–служба кредитного учреждения отмечает рост розничного кредитного портфеля – только с начала года он увеличился на 1,8 млрд руб., достигнув 15 млрд руб. Общий объем кредитного портфеля составил порядка 37 млрд рублей.

Банк активно расширяет возможности для развития корпоративного сектора. Осуществлен выпуск первого вексельного займа АТБ объемом 300 млн рублей по ставке 6,9% годовых со сроком погашения 6 месяцев. Обезличенные металлические счета в золоте, серебре, платине и палладии в АТБ открыл второй по величине активов в Германии Commerzbank AG (г.Люксембург). Счета позволят АТБ осуществлять торговые операции с драгоценными металлами с Commerzbank AG для целей хеджирования и спекуляций при получении от банка соответствующих лимитов, которые в данный момент согласовываются кредитными подразделениями контрагента.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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