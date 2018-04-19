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Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
У «ДальАКФЕСа» выявлены признаки неплатежеспособности
Банк России приостановил действие лицензий страховой компании «ДальАКФЕС» на осуществление ОСАГО, добровольного личного и имущественного страхования.
Лицензии приостановлены «за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности», поясняется в приказе. Также ЦБ РФ 18 апреля назначил в эту СК временную администрацию сроком на 6 месяцев.
Досье «Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО Страховая компания «ДальАКФЕС» - универсальная региональная компания, входит в топ-5 по сборам по ОСАГО в Приморском крае. Головной офис компании находится во Владивостоке. Занимает 54-е место по сбору премий. 62,5% капитала компании принадлежит ее гендиректору Людмиле БРЮХНО, 14,19% - АО «Восточный порт», 13,69% - ПАО «Владивостокский морской торговый порт».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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