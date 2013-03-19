Сбербанк: снижение ставок по корпоративным кредитам на 1 процентный пункт

Взгляд БКС: Мы считаем, что снижение ставок окажет поддержку росту портфеля в сегменте юрлиц, а давление на рентабельность будет ограниченным, принимая во внимание восстановление темпов роста розничных депозитов в феврале.

Снижение ставок для юрлиц. Сбербанк снизил кредитные ставки с 1 марта, заявил глава банка Герман ГРЕФ. Снижение ставок по кредитам сроком на 1-1.5 года составило около 1 п.п.

Оправданный шаг, принимая во внимание восстановление роста розничных депозитов. Мы считаем, что снижение ставок отражает сокращение кредитного портфеля в корпоративном сегменте, которое составило в феврале 0.1% после 1.1%-ного сезонного снижения в январе. При этом в целом по России рост корпоративного кредитного портфеля составил в феврале 0.4%, что указывает на то, что Сбербанк отстает от рынка по этому показателю. На наш взгляд, снижение ставок окажет поддержку росту портфеля в сегменте юрлиц, а давление на рентабельность будет ограниченным, принимая во внимание восстановление темпов роста розничных депозитов в феврале. В целом, мы позитивно смотрим на Сбербанк, акции которого торгуются с мультипликатором P/BV 2013e 6.4, и подтверждаем рекомендацию «ПОКУПАТЬ» с целевой ценой $4.4 за акцию.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.