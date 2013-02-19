Центробанк снова скупает доллары

Рубль снижается к доллару на 1 копейку.

Рубль и евро торгуются вблизи уровней закрытия пятницы, совсем незначительно изменяясь к доллару. Саммит G20 в Москве не преподнес рынку значительных сюрпризов и все остается на своих местах. Основным вопросом обсуждения на саммите стали «валютные войны». В итоге лидеры G20 договорились воздержаться от намеренной девальвации собственных валют. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер.

Рубль снижается к доллару на 1 копейку. Основную поддержку российской валюте продолжает оказывать «черное золото». Нефть сорта Brent сейчас находиться вблизи своих максимальных значений за текущий год, из-за снижения экспорта со стороны Ирака и Саудовской Аравии. Дополнительным фактором укрепления рубля в ближайшее время будет недавно начавшийся налоговый период. Тем временем российский ЦБ в эту пятницу вновь провел интервенции и потратил на покупку долларов 1,38 млрд рублей. Также против рубля сейчас выступает возможное снижение риск аппетита на фондовых площадках в связи с остающимися рисками замедления экономик ведущих держав и несоответствием текущих уровней фондовых площадок с темпами роста реального сектора. Поэтому факторы «за» и «против» остаются в некотором равновесии, что может еще какое–то время оставлять доллар рубль в диапазоне 29,5-30,5.

Сопротивления: 30,2/ 30,35/ 30,65/

Поддержки: 29,95/ 29,8/ 29,67

Евро теряет к доллару 0,1%. Европейская валюта, пробив поддержку на отметке 1,333, сейчас медленно движется к следующей цели снижения – 1,315. Помочь в достижении данной цели евро/доллару должно усугубление рецессии в Еврозоне. Последние показатели по ВВП за четвертый квартал довольно красноречиво демонстрируют серьезные проблемы европейских экономик.

Сопротивления: 1,34/ 1,365/ 1,38

Поддержки: 1,316 / 1,305 / 1,299

Газета "Золотой Рог", Владивосток.