Драйвером рынка стало улучшение макроданных по ключевым экономикам

Российский рынок акций снова вырос по итогам прошлой недели

Ключевые драйверы: улучшение макроданных по ключевым экономикам ( США и Китае). Подробнее в прогнозе на неделю от аналитиков БКС во Владивостоке:

« Ожидания дополнительных мер стимулирования экономики от США (ФРС пообещала увеличить покупки ценных бумаг с $40 млрд в месяц до $85 млрд и держать ставки на низком уровне, пока уровень безработицы не снизится до 6.5%) и Японии (инвесторы ожидали, что по итогам выборов в воскресенье к власти придет правительство, выступающее за меры стимулирования)», - рассказал начальник отдела продаж ООО «Компания БКС» во Владивостоке Евгений Касков.

Эксперт добавил, что Министры финансов ЕС подписали два важных соглашения – о создании единого надзорного банковского механизма и предоставления Греции второго транша финансовой помощи, что позволит стране не допустить дефолта и снизить опасения того, что дефолт Греции приведет к распаду всего валютного союза. Подробности:

Рост цен на нефть.

Указанные драйверы позволили нивелировать стагнацию роста в Европе, рецессию в Японии и растущие опасения инвесторов по поводу «фискального обрыва».

По итогам недели: Цены на нефть Brent повысились на 2.9% до $110.0 за барр.; рубль укрепился против доллара США до 30.71, ММВБ-30 прибавил 1.7%, РТС – 2.0%.

Прогноз на неделю:

На этой неделе торги на российском рынке акций будут проходить под знаком осторожности, в особенности на фоне уверенного роста прошлой недели. Тем не мене в пятницу фондовые индексы США снизились (DJIA -0.27%, S&P 500 -0.41%) на фоне опасений неспособности американских парламентариев достичь необходимого консенсуса до 31 декабря, что автоматически приведет к резкому повышению налогов и сокращению бюджетных расходов (суммарно около $600 млрд) 1 января и может повлечь за собой рецессию экономики США.

На этой неделе мы ожидаем активизации переговоров по «фискальному обрыву», которые определят траекторию движения фондовых индексов – американским парламентариям необходимо достичь соглашения на этой неделе, в противном случае представителям обеих партий придется работать в праздники, которые начинаются на следующей неделе. На выходных в Белом доме прошла третья встреча президента США Барака Обамы со спикером конгресса Джоном Бейнером – Дж. Бейнер впервые предложил повысить налоги на доходы свыше $1 млн, однако Б. Обама настаивает на цифре в $250 тыс. – «быки» расценивают предложение Дж. Бейнера как первый шаг со стороны республиканцев на пути к компромиссу, в то время как «медведи» считают, что этот разрыв вряд ли удастся преодолеть в срок.

Поддержку участникам рынка оказало возвращение к власти Либерально-демократической партии Японии по итогам выборов, что позволяет ожидать решительных шагов по смягчению денежно-кредитной политики.

На этом фоне этим утром рынки акций торгуются разнонаправленно (Hang Seng -0.37%, Shanghai +0.51%, Nikkei +1.43%), фьючерсы на S&P повышаются (+0.35%), фьючерсы на Brent находятся на уровне $108.2 за барр., что ниже отметки открытия.

В фокусе:

Новости по решению проблемы фискального обрыва; Quadruple Witching (день экспирации опционных и фьючерсных контрактов на индексы и акции).

Макроданные – США: Данные по деловой активности в производственной сфере от региональных ФРБ, статистика по рынку жилья, обороту розничной торговли, ВВП, недельным заявкам на пособие по безработице, заказам на товары длительного пользования, личному потреблению и расходам, опережающие индикаторы;

Япония: Решение ЦБ по процентным ставкам;

Еврозона: Оборот розничной торговли, индекс настроений в экономике.

Россия: Индекс цен производителей, промпроизводство, данные по уровню безработицы, обороту розничной торговли.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.