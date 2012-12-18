Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Драйвером рынка стало улучшение макроданных по ключевым экономикам
Российский рынок акций снова вырос по итогам прошлой недели
Ключевые драйверы: улучшение макроданных по ключевым экономикам ( США и Китае). Подробнее в прогнозе на неделю от аналитиков БКС во Владивостоке:
« Ожидания дополнительных мер стимулирования экономики от США (ФРС пообещала увеличить покупки ценных бумаг с $40 млрд в месяц до $85 млрд и держать ставки на низком уровне, пока уровень безработицы не снизится до 6.5%) и Японии (инвесторы ожидали, что по итогам выборов в воскресенье к власти придет правительство, выступающее за меры стимулирования)», - рассказал начальник отдела продаж ООО «Компания БКС» во Владивостоке Евгений Касков.
Эксперт добавил, что Министры финансов ЕС подписали два важных соглашения – о создании единого надзорного банковского механизма и предоставления Греции второго транша финансовой помощи, что позволит стране не допустить дефолта и снизить опасения того, что дефолт Греции приведет к распаду всего валютного союза. Подробности:
Рост цен на нефть.
Указанные драйверы позволили нивелировать стагнацию роста в Европе, рецессию в Японии и растущие опасения инвесторов по поводу «фискального обрыва».
По итогам недели: Цены на нефть Brent повысились на 2.9% до $110.0 за барр.; рубль укрепился против доллара США до 30.71, ММВБ-30 прибавил 1.7%, РТС – 2.0%.
Прогноз на неделю:
На этой неделе торги на российском рынке акций будут проходить под знаком осторожности, в особенности на фоне уверенного роста прошлой недели. Тем не мене в пятницу фондовые индексы США снизились (DJIA -0.27%, S&P 500 -0.41%) на фоне опасений неспособности американских парламентариев достичь необходимого консенсуса до 31 декабря, что автоматически приведет к резкому повышению налогов и сокращению бюджетных расходов (суммарно около $600 млрд) 1 января и может повлечь за собой рецессию экономики США.
На этой неделе мы ожидаем активизации переговоров по «фискальному обрыву», которые определят траекторию движения фондовых индексов – американским парламентариям необходимо достичь соглашения на этой неделе, в противном случае представителям обеих партий придется работать в праздники, которые начинаются на следующей неделе. На выходных в Белом доме прошла третья встреча президента США Барака Обамы со спикером конгресса Джоном Бейнером – Дж. Бейнер впервые предложил повысить налоги на доходы свыше $1 млн, однако Б. Обама настаивает на цифре в $250 тыс. – «быки» расценивают предложение Дж. Бейнера как первый шаг со стороны республиканцев на пути к компромиссу, в то время как «медведи» считают, что этот разрыв вряд ли удастся преодолеть в срок.
Поддержку участникам рынка оказало возвращение к власти Либерально-демократической партии Японии по итогам выборов, что позволяет ожидать решительных шагов по смягчению денежно-кредитной политики.
На этом фоне этим утром рынки акций торгуются разнонаправленно (Hang Seng -0.37%, Shanghai +0.51%, Nikkei +1.43%), фьючерсы на S&P повышаются (+0.35%), фьючерсы на Brent находятся на уровне $108.2 за барр., что ниже отметки открытия.
В фокусе:
Новости по решению проблемы фискального обрыва; Quadruple Witching (день экспирации опционных и фьючерсных контрактов на индексы и акции).
Макроданные – США: Данные по деловой активности в производственной сфере от региональных ФРБ, статистика по рынку жилья, обороту розничной торговли, ВВП, недельным заявкам на пособие по безработице, заказам на товары длительного пользования, личному потреблению и расходам, опережающие индикаторы;
Япония: Решение ЦБ по процентным ставкам;
Еврозона: Оборот розничной торговли, индекс настроений в экономике.
Россия: Индекс цен производителей, промпроизводство, данные по уровню безработицы, обороту розничной торговли.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Новая купюра с символом Владивостока может стать пластиковой
- Мост на остров Русский оценили в 2 тысячи рублей
- Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
- Владивосток вышел во второй этап конкурса претендентов для размещения на двухтысячной купюре
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву