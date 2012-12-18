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Противоборствующие факторы запрут рубль в диапазон 30,5-31

18 Декабря 2012, 16:50 | Владивосток

Позитивный настрой для рисковых валют создают новости из Китая, где индекс деловой активности в производственном секторе поднялся до максимумов за 14 месяцев к отметке 50,9. Данная статистика говорит о более быстром, чем ожидалось восстановлении второй экономики мира, считает преподаватель курса «Основы биржевого дела» ООО «Компания БКС» во Владивостоке Роман Эйдис.

Эксперт рассказал, что рубль торгуется вблизи уровней закрытия четверга и находится на отметке 30,7. Как и предполагалось, пара доллар/рубль смогла достичь вчера отметки 30,75, от которой к текущему моменту происходит небольшое укрепление рубля. Российскую валюту сегодня поддерживает прибавляющая уже более 0,6% нефть. Сильных движений по паре в ближайшее время, скорее всего, не произойдет, и будет наблюдаться консолидация в диапазоне 30,5 -31. При этом для движения к 31 рублю надо будет сначала преодолеть отметку 30,75, где сейчас проходит нисходящий тренд. До конца текущего года поддержку рублю окажет налоговый период и высокие ставки по межбанковскому кредитованию. Сдерживающими факторами по-прежнему останутся «бюджетный обрыв» в США и слабая динамика нефтяных котировок.

Сопротивления: 30,75 / 31 / 31,2
Поддержки: 30,45 / 30/ 29,8

Евро растет к доллару на 0,3%. Отметка 1,31 снова успешно пройдена, но для дальнейшего укрепления, паре необходимо закрыть день выше 1,311. Только в этом случае откроется путь вверх  - к уровню 1,32. Сегодня на данную пару будет оказывать влияние, как статистика из Европы, так и данные по американской экономике. Стоимость евро к доллару продолжает зависеть от программ стимулирования данных регионов. И, пока ФРС печатает деньги, а ЕЦБ несколько сбавил обороты, евро имеет все шансы на продолжение восходящей тенденции.

Сопротивления: 1,311 / 1,32 / 1,323
Поддержки: 1,3/ 1,28/ 1,274 /

В целом валютный рынок сейчас находится между противоборствующими силами. Участники по-прежнему, не могут выбрать - покупать рисковые валюты, на преимущественно хорошей статистике по ведущим экономикам мира, или продавать их на фоне стремительно приближающегося «фискального обрыва» в США. Получается, что сейчас ситуация находится в руках американских политиков, и если они смогут хотя бы частично решить проблему «фискального обрыва» - скорее всего мы увидим существенное укрепление рисковых валют, таких как евро и рубль.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: экономика  валютный рынок  доллар  биржевые торги  рубль 



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