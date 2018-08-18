Во Владивостоке можно будет поменять шаги на криптовалюту

Уникальный шанс будет доступен только три дня в сентябре

Участники Восточного экономического форума смогут поменять на криптовалюту количество пройденных на ВЭФ шагов, для этого нужно лишь предоставить данные со своего телефона или фитнес-трекера, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Агентство Амурской области по привлечению инвестиций совместно с региональными и московскими IT-предпринимателями разработали криптовалюту AmurCoin, на базе этой российской блокчейн-платформы выпущено несколько миллионов AmurCoin.

На ВЭФ-2018 на AmurCoin можно купить амурские сувениры и продукты, например, портативную зарядку, амурское мороженое, мед, и др. Кроме того, получить AmurCoin можно, сделав публикацию с хэштегом «investamur» или подписавшись на страницу регионального агентства инвестиций в социальных сетях.

«При разработке AmurCoin мы не ставили задачу создать новую платежную систему. Этот эксперимент поможет показать, как можно применить блокчейн-технологии. Чтобы заинтересовать как можно больше людей, решили провести интерактив в рамках ВЭФ», - рассказал руководитель амурского агентства инвестиций Павел Пузанов.

После форума региональную криптовалюту будут использовать как краудфандинговую платформу для привлечения средств в инвестиционные и социальные проекты, реализуемые в регионе.

Напомним, Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 11 – 13 сентября. Поэтому поменять шаги на криптовалюту можно будет только три дня в сентябре.