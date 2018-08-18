Крупный банк открыл во Владивостоке флагманский офис

Это единственный банк в России, который на 99,99% принадлежит Центробанку

Управляющий банковской группы «Открытие» в Приморском крае Сергей МИХАЙЛЮКОВ встретился с журналистами в рамках пресс-встречи, которая прошла во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В рамках прошедшей встречи Сергей Михайлюков рассказал, что объединение возникло на основании пяти банков, три из которых были санированы Регулятором: «Траст», «Бинбанк» и банк «Открытие» - все банки принадлежали частным лицам и у всех возникли проблемы, связанные с качеством управления активами.

«Банк России посчитал нужным эти системно значимые банки сохранить, по сути, выкупив их долги. На текущий момент, банк «Открытие» является единственным банком в России, который на 99,99% принадлежит Центробанку. К примеру, в Банке России доля акций Сбербанка составляет чуть более 50%, ВТБ – уровень более 60%, Россельзхозбанк тоже в этих пределах», - пояснил Сергей Михайлюков.

На сегодняшний день, собственный положительный капитал банка «Открытие» составляет 201 млрд рублей в чистом виде. Это значительные средства, которые позволяют осуществлять очень большие объемы кредитования. При этом активы финансового учреждения исчисляются в 1,6 трлн рублей.

«На территории России сейчас работают 940 офисов нашего банка. Согласно стратегии развития организации до 2020 года, на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморском крае офисов станет больше, чем сегодня. На данный момент, во Владивостоке расположено пять офисов: один из них – банк «Открытие», и четыре – «Бинбанка». С 1 января все подразделения юридически будут принадлежать банку «Открытие»», - сообщил Михайлюков, добавив, что им лично ведется подбор помещений под офисы в Уссурийске и Находке.

Возможно, уже в первом квартале текущего года во Владивостоке откроется огромный флагманский офис, где смогут обслуживаться все сегменты клиентов от розницы до крупного бизнеса. Как сообщил региональный управляющий, по всей стране, на сегодняшний день, обслуживаются порядка 190 тысяч юрлиц и 2,7 млн лиц физических. И этот не предел.

«В финансовую корпорацию «Открытие» входят такие организации, как «Точка Банк», «Рокет Банк», Росгосстрах и Россгострах банк, а также, три НПФ. Это: «Лукойл Гарант», «Пенсионный фонд энергетики» и «Россгосстрах пенсионный», - в рамках встречи рассказал Сергей Михайлюков.

К 2020 году банк «Открытие», согласно стратегии развития, намерен сформировать в Приморском крае кредитный портфель в размере 10 млрд рублей.

«Мы готовы к большим инвестициям – так, чтобы это реально, позитивно отразилось на экономике территории. Как государственный банк, имеющий доступ к недорогим ресурсам, мы можем кредитовать на весьма выгодных условиях, кроме того, предлагая интересные решения в этой сфере зарплатным клиентам. По моим прогнозам, половина будущего кредитного портфеля придется на корпоративный бизнес, оставшаяся доля будет поделена между малым и средним бизнесом», - подчеркнул управляющий банком.

В частности, банк интересуют региональные отраслевые компании, в том числе государственные. Это предприятия в сфере транспорта и логистики, рыбодобычи и переработки, торговли и так далее.

Менеджер отметил, что несмотря на снижение экономической активности в регионе, наблюдавшееся в последние годы, по ближайшим прогнозам, «жизнь возьмет свое и спрос на кредитование будет восстанавливаться, что в целом будет позитивно отражено в экономике субъекта».

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОГО РОГА»: Михайлюков Сергей Валерьевич, родился в 1972 году во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Юриспруденция". В 1995-2016 гг. работал в ОАО "Дальневосточный банк", где прошел путь от специалиста до вице-президента, члена правления банка. В разные периоды руководил блоками корпоративного кредитования, казначейства, малого и среднего бизнесов и розничным направлением, а также сетью универсальных офисов банка в Приморском крае. С июля 2017 г. занимал должность управляющего ВТБ24 (с 2018 года — розничный бизнес ВТБ) в Нижегородской области. В мае 2018 г. назначен управляющим региональным операционным офисом Банка «Открытие» в Приморским крае.

Фото РИА "Новости".