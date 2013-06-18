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Юбилейный офис Банка Хоум Кредит открылся во Владивостоке
Во Владивостоке в конце мая открылся десятый офис Банка Хоум Кредит. Предыдущий был открыт в марте на Новоивановской улице, 3 (возле перехода на площади Луговой). Юбилейный офис расположился на улице Адмирала Юмашева, 2, в той части города, где ранее офисов банка не было.
Принципы работы Банка Хоум Кредит - «Просто. Быстро. Удобно!»: просто выбрать, быстро оформить, удобно пользоваться. Поэтому банк и стремится сделать так, чтобы его клиенты могли в любой момент прийти в расположенный поблизости офис - банк работает без выходных.
Но главное в банке - выгодные предложения, а Хоум Кредит предлагает своим клиентам и вклады, и кредиты наличными, а кредитные карты - со льготным периодом и даже функцией кэш-бэк, то есть возврата части потраченных средств.
Кредит наличными на сумму до 700 тыс. рублей можно получить без поручителей и залогов, с возможностью полного и частичного досрочного погашения на любом сроке. Он называется «Большие деньги 700», сумма от 100 до 700 тыс.рублей, срок определяет сам клиент (от 1 до 5 лет, с шагом в полгода). Ставка 22,9% годовых, что немного для кредита без залогов и поручительства, для получения которого не нужно долго собирать справки, а на оформление уйдет всего от 2 до 5 дней.
Такой кредит наличными хорош тем, что его можно легко получить и потратить на цели, на которые трудно получить целевой кредит: например, купить машину у соседа, а не в салоне, или шубу для жены на меховой ярмарке, где нет возможности оформить кредит.
Минимальная сумма любого вклада Хоум Кредит - всего 1 тыс. рублей, в том числе и по вкладу «Доходный год» под 11% годовых! При досрочном расторжении ставка 6,5% годовых, срок - 1 год, возможна пролонгация и пополнение от 1 тыс. рублей.
Такой вклад может открыть человек даже с самым небольшим доходом. Проценты выплачиваются ежемесячно, можно выбрать вариант без капитализации, когда проценты просто перечисляются на связанный счет клиента, полезным дополнением к которому станет бесплатно выпущенная дебетовая карта. Она откроет доступ к деньгам через банкомат, позволит совершать активные операции через интернет-банк или расплачиваться процентами, упавшими на связанный счет, за покупки в магазине.
Если же вы выберете вклад с капитализацией, проценты будут присоединяться к сумме вклада. В следующем месяце проценты будут начисляться уже на сумму вклада вместе с процентами за предыдущий месяц, поэтому в конце срока вас ждет приятный сюрприз - процентный доход будет больше, чем вы ожидали! По вкладу «Доходный год» реальный доход с капитализацией будет соответствовать ставке 11,57% годовых.
Возможность оформления вклада без капитализации необходимо уточнять в офисах банка. Частичное снятие не допускается. За операции по счетам, открытым вкладчику, банком может взиматься вознаграждение в соответствии с тарифами банка.
Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов от 11.11.2004 № 170.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15.03.2012 (бессрочная).
Режим работы новых офисов банка:
Ул. Новоивановская, д. 3
ПН-ПТ 09:00-20:00
СБ 10:00-18:00
ВС 10:00-17:00
Ул. Адмирала Юмашева, д. 2
ПН-ПТ 09:00-20:00
СБ 10:00-18:00
ВС 10:00-17:00
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