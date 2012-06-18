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Саммит – возможность, которую стоит использовать
«Сижу на кухне, выкуриваю уже десятую сигарету и с ужасом думаю, что будет, если завтра не дадут кредит. Крах всего бизнеса! Надо 5 миллионов! Очень! Все банки отказали, осталась последняя надежда. Завтра придет кредитный эксперт.
Наступило утро. Пришел ОН. Мы, как всегда, приготовили кучу документов, но он вдруг посмотрел на стену. На ней висела организующая схема нашей компании. «А это что?» – спросил он. «Это наша компания! Здесь прописан весь бизнес-процесс. И четко видно, как мы деньги зарабатываем». «О! Как интересно». Подошел к схеме, долго изучал. Рассматривал. Захотел сфотографировать. «Нельзя делать снимок, – набравшись наглости, сказала я, – это интеллектуальная собственность компании». – «Конечно». Без интереса, быстренько пролистал документы. И, уходя, сказал: «Очень интересная и нужная вещь эта ваша схема»... И нам ДАЛИ кредит! Для нас это было чудо».
История не вымысел. Сейчас для бизнеса Приморского края в связи с саммитом АТЭС много возможностей, и их нужно использовать. Можно выйти на новый уровень или загнуться. Что вы выбираете? Закрываетесь или развиваетесь? Для того чтобы действительно играть в большие игры на этом рынке, необходимо укрепиться на завоеванной территории. Просто взять и упорядочить работу в компании, структурировать управление. О чем я? О том, что в вашей компании должна быть четкая схема вашего бизнеса, где будет отражен весь процесс производства, каждый сотрудник будет точно знать свои функции и, самое важное, результат, который от него ожидается в этой цепи.
И если в вашей компании более пяти человек – вам ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА организующая схема. Тогда можно подумать и о дальнейшем развитии. У вас есть стратегия, вы разработали организующую схему, которая наглядно показывает, как эту стратегию реализовать, – осталось привлечь инвестиции. Схема и в этом окажет вам помощь. Как вы думаете, чего хотят инвесторы и банкиры? Уверенности в вас и вашем бизнесе! Если инвестор видит, что вы понимаете, как достичь результата, вы организованны, ваши сотрудники знают, что и как они должны делать, то, как вы думаете, какова вероятность, что вы получите желаемые инвестиции? Мне один из моих клиентов историю рассказал, делюсь.
«После кризиса активно занялись наведением порядка в компании: разработали схему компании, прописали бизнес-процессы, должностные инструкции, статистику и т. д. И прибыль возросла в 1,5 раза. Высвободилось время, и захотелось сделать еще что-то стоящее. Возникла идея: решили построить то, чего еще в нашем крае нет. Начали писать бизнес-план. И чем больше углублялись, тем страшнее становилось. А когда отдали на финанализ, вновь встал вопрос, где брать такие деньги? Но пока писали бизнес-план, идеей уже загорелись. Уже видим, ощущаем – нужны инвесторы! Первое, что запросили у нас инвесторы, – организационную схему. Какое счастье, что она уже у нас разработана и внедрена! Деньги получены! Приступили к строительству».
Если вы дочитали эту статью до конца, вы получили возможность вывести свою компанию на новый уровень. Не упустите свой шанс. Позвоните прямо сейчас моему личному помощнику +7(423) 269-00-32 и согласуйте время встречи со мной.
До встречи! Ирина Н. ВЫСОЦКАЯ, консультант по построению организаций.
«Дальневосточный капитал».
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