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Большая владивостокская стройка прошла мимо зарплаты строителей объектов саммита АТЭС
При огромном масштабе строительства в Приморском крае в преддверии саммита АТЭС осенью этого года последние несколько лет уровень оплаты труда рабочих-строителей региона остается самым низким среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами НП СРО «Альянс строителей Приморья».
О проблеме низкой стоимости труда строителей было сказано уже немало. Но напомним, что сметы на строительно-монтажные работы, финансируемые из государственного или муниципального бюджета, составляются, не исходя из рыночных цен, а на основе индексов, выпускаемых региональными центрами ценообразования при исполнительных органах власти. Эти индексы принимаются с учетом прожиточного минимума в регионе и утверждаются Министерством регионального развития РФ.
В 2009 г. индексы на оплату труда в Приморье были резко снижены – почти на 40%. Это, по мнениям строителей, послужило одной из причин нынешнего плачевного положения как малого, так и большого строительного бизнеса, которые в кризисные годы пытались выжить, работая на государственных и муниципальных подрядах. В итоге многие предприятия закрылись, квалифицированные рабочие ушли в более прибыльные отрасли, а их место заняли гастарбайтеры, преимущественно из Средней Азии, готовые работать за копейки. В результате при размахе строительства, сопоставимым с реализацией хрущевской программы «Большой Владивосток», в отрасли сложилась критическая ситуация.
Получается, что в соседних регионах – Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае – стоимость человека-часа на 11-20% больше, чем в Приморье. Примечательно, что в этом регионе нормативными документами установлены также самые низкие цены на стройматериалы и оборудование, которые наряду с индексами на оплату труда закладываются в сметы, отметил директор НП СРО «АСП» Сергей ФЕДОРЕНКО.
Уровень оплаты труда по методике, утвержденной отраслевым Тарифным соглашением, должен находиться в зависимости от размера прожиточного минимума в регионе.
Безусловно, на цены, закладываемые в прожиточный минимум в северных регионах, серьезно влияет стоимость доставки продуктов питания и вещей. Но и без учета северных территорий, ситуация странная. В IV квартале в Приморье его размер оказался всего на 1,47% выше, чем в Еврейской автономной области, и на 22,5% ниже, чем в соседнем Хабаровском крае. Притом что в приморских магазинах куры и молокопродукты из Амурской области стоят, например, дешевле, чем произведенные на месте.
Диаграмма показывает соотношение уровня оплаты труда рабочего к размеру прожиточного минимума. Значения для Приморского края приняты за 100%:
Несмотря на то что корреляция во всех случаях должна быть примерно одинакова, этого не наблюдается. Получается, что рабочий, трудясь в Приморском крае, с учетом прожиточного минимума получает меньше, чем если бы он выполнял эту работу в любом другом регионе.
С несправедливой оценкой труда НП СРО «Альянс строителей Приморья» борется уже не первый год. Как сказал Сергей Федоренко, были направлены письма в администрацию края, Минрегион, подано заявление в Управление Федеральной антимонопольной службы, проведены круглые столы, но все эти усилия пока что наталкиваются на «перевод стрелок».
Лишь во II квартале нынешнего года зарплатные индексы рабочим в крае все-таки подняли – примерно на 5%. Однако, учитывая их катастрофическое падение в 2009 г. и постоянный рост цен на продукты и товары, реальный заработок продолжал уменьшаться…
Сергей СЛОБОДЧИКОВ, «Дальневосточный капитал».
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