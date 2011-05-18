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Зачем малому и среднему бизнесу отчетность по МСФО?

18 Мая 2011, 00:23 | Владивосток

Формирование отчетности по международным стандартам изначально было актуально для компаний, чьи акции размещены на бирже, и тех, кто желает привлечь иностранный капитал. Но по мере совершенствования МСФО их применение стало возможным и целесообразным более широкому кругу компаний. Поскольку на сегодняшний день в МСФО отражена наилучшая мировая практика учета и формирования отчетности.

Чтобы понять, как и зачем могут применять МСФО средние и малые предприятия, рассмотрим тенденции, происходящие в изменении принципов управления российскими компаниями. Многие малые предприятия, созданные в 90-х годах предпринимателями, сейчас превратились в стабильный успешно развивающийся бизнес. За годы своего развития из одной организации, как правило, создана группа компаний. Российские предприниматели быстро освоили международную практику создания холдингового бизнеса – финансовые выгоды от юридического дробления и экономического объединения различных видов бизнеса. На сегодняшний день российские группы компаний малого и среднего бизнеса – это холдинги де-факто.

Собственник такого холдинга стремится передать управление наемным топ-менеджерам (директор, финансист, коммерческий директор и т.д.). В этой ситуации встает вопрос: как контролировать и мотивировать наемных управленцев. Ответ банален: по ключевым показателям деятельности (прибыль компании, рентабельность капитала, стоимость бизнеса и т.д.). И остается одна проблема – а как правильно рассчитывать данные показатели, чтобы они были объективны и сопоставимы как по годам, так и с другими компаниями отрасли.

Наиболее эффективным решением данной проблемы является формирование учетной политики для целей формирования управленческой отчетности. Основа учетной политики – определение объектов учета и способы их отражения в отчетности. И здесь встает вопрос, на какие принципы формирования отчетности ориентироваться? Вариант изобретения собственных правил учета должен быть отметен сразу, поскольку является «изобретением велосипеда» в худшем его варианте. Остается МСФО и ПБУ РФ. Если пристально посмотреть на ПБУ РФ – нетрудно заметить то, что все они ориентированы на международные стандарты, их изменения тоже производятся вслед за изменениями МСФО.

Инвестиционная недвижимость; аренда; обесценение активов; операционные сегменты; финансовые инструменты – все перечисленные объекты встречаются практически в каждой группе компаний, и, естественно, встает вопрос об их отражении в финансовой отчетности. Так почему бы не использовать лучшую мировую практику? И зачем пользоваться «конспектом» - ПБУ РФ, если есть возможность воспользоваться оригиналом – МСФО.

Что же получают собственники и руководители компаний при формировании отчетности организации в соответствии с международными стандартами? Прежде всего это однозначность трактовки каждой цифры содержащейся в отчетности; прибыль каждого направления бизнеса, рассчитанная по единым правилам для компаний группы; отчетность управляющей компаний даст возможность понять, какое направление бизнеса более выгодно; консолидированная финансовая отчетность группы позволит понять, во что обернулся каждый рубль, вложенный в активы; отсутствие проблем с кредиторами при требовании предоставить реальную отчетность компании; возможность сравнить свою компанию с другими компаниями отрасли, в том числе и с мировыми лидерами (поскольку их отчетность по МСФО доступна в открытом формате).

Польза от применения МСФО для групп компаний малого и среднего бизнеса несомненна. Остаются организационные вопросы. Например, кто должен разрабатывать учетную политику для формирования управленческой отчетности с использованием принципов МСФО? Ответ: собственник, генеральный директор компании, бухгалтер и, возможно, при необходимости - приглашенный консультант.

Или: кто должен формировать управленческую отчетность с использованием принципов МСФО? Ответ: бухгалтер по управленческому учету. Хотелось бы подчеркнуть, что именно бухгалтер, а не экономист, поскольку без профессиональных бухгалтерских навыков отчетность грамотно не сформировать.

Как с минимальными затратами наладить процесс автоматизации формирования отчетности? Ответ: для учета первичных документов применяется программа «1С:Предприятие». На основании данных оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухгалтерского учета формируются итоговые формы управленческой отчетности с использованием принципов МСФО в EXCEL.

При правильном решении организационных вопросов составленные по единым правилам, основанным на лучшей мировой практике учета, финансовые (управленческие) отчеты в строго установленные сроки – мечта любого руководителя компании станет реальностью.

Автор: Надежда Котельникова
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