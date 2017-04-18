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Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"

18 Апреля 2017, 16:41 | Владивосток

20-21 апреля 2017 г. во Владивостоке пройдет масштабный деловой форум для малого бизнеса Alfa Business Week "Точки роста вашего бизнеса", сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Мероприятие адресовано предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.

В числе экспертов форума:

• Игорь Манн, известный российский маркетолог;

• Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс; •

Оксана Бендюкова, эксперт-консультант и партнер по внешним проектам HeadHunter,

• Юрий Белканов, учредитель исследовательского центра "Стереомаркетинг",

• Максим Нахабо, руководитель управления маркетинга СКБ Контур,

• Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета "Финолог",

• Вячеслав Прохоров, ведущий менеджер по работе с агентствами, Mail.Ru Group;

• Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса "Кросту" и другие.

В ходе форума пройдет уникальная сессия "Сравни себя". Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта: разберут типичные ошибки, укажут на точки роста, дадут практические рекомендации для развития бизнеса. Регистрация и подробности на сайте мероприятия http://alfabusinessweek.ru/vladivostok17Мероприятие состоится по адресу: г. Владивосток, Семеновская, д. 29, отель "HYUNDAI", зал "Даймонд". Начало мероприятия в 10.00. Начало регистрации участников в 9.30.

Автор: Яна Мальцева
Теги: бизнес-проекты  Альфа-банк  alfa business week 



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