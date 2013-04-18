Совет директоров Примсоцбанка пополнился представителем ЕБРР

Глава регионального представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в ДФО Александр ФИЛЬКИН вошел в совет директоров Примсоцбанка (Владивосток).

Акционеры кредитной организации на внеочередном собрании 17 апреля досрочно прекратили полномочия совета директоров, избранного на годовом собрании в апреле 2012 года и избрали новый состав совета, увеличив количество его членов с 8 до 9.

Места в совете директоров сохранили 8 человек, в том числе 3 менеджера Примсоцбанка - председатель правления Дмитрий ЯРОВОЙ, первый заместитель председателя правления Сергей БАБИЧЕВ и директор филиала в Москве Александр ЯРОВОЙ, сын Дмитрия Ярового.

Также в совет директоров переизбраны генеральный директор новосибирского банка "Левобережный" Владимир ШАПОРЕНКО, генеральный директор ОАО "Приморсклеспром" Виктор ДОРОШЕНКО, Павел НАЗАРОВ, а также бывшие генеральные директоры ОАО "Владивостокский морской торговый порт" Михаил РОБКАНОВ и Вячеслав ПЕРЦЕВ, ныне управляющие партнеры ЗАО "Транспортная инвестиционная компания".

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.