На проведение саммита АТЭС во Владивостоке потратят почти 4 млрд рублей

Правительство РФ поручило Министерству финансов выделить более 3,9 млрд рублей Управлению делами Президента РФ на подготовку и проведение мероприятий недели саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 года, сообщает информационный портал Правительства РФ.

Деньги будут направлены в том числе на подготовку и проведение встречи министров иностранных дел, министров торговли и заключительной встречи старших должностных лиц.

В форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» участвует 21 экономика АТР.

«Дальневосточный капитал».