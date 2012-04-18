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На проведение саммита АТЭС во Владивостоке потратят почти 4 млрд рублей
18 Апреля 2012, 16:13 | Владивосток
Правительство РФ поручило Министерству финансов выделить более 3,9 млрд рублей Управлению делами Президента РФ на подготовку и проведение мероприятий недели саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 года, сообщает информационный портал Правительства РФ.
Деньги будут направлены в том числе на подготовку и проведение встречи министров иностранных дел, министров торговли и заключительной встречи старших должностных лиц.
В форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» участвует 21 экономика АТР.
«Дальневосточный капитал».
Автор: По материалам информагентств
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