Новый банк во Владивостоке откроется на "проклятом месте"

Базирующийся в Екатеринбурге Уральский Межрегиональный Банк (ООО «КБ «УМБ») сменил официальное название и с 14 марта этого года значится в ЕГРЮЛ как ООО «УМ-Банк», сообщает деловая газета «Золотой Рог». А на днях вывеска «УМ-банка» появилась на одном из офисов, что на проспекте «Красного знамени», 23 во Владивостоке.

Любопытно, что некоторое время назад здесь располагался офис представительства финансовой группы БКС, однако представительству пришлось значительно сузить свое присутствие в регионе. По некоторым данным это связано с тем, что финансисты группы там и не нашли в Приморье необходимого для устойчивой работы количества «денежных мешков». Чуть позже здесь появилась вывеска питерского «Мираф-банка». Однако банк так и не успел начать работу в Приморье - 21 января у этого финансового учреждения была отозвана лицензия.

Что касается «УМ-Банка», то отметим, что это не первое переименование основанной в 1991 году кредитной организации. До 2002 года финучреждение вело деятельность как ООО «Качканарбанк». Отказ от этого названия был связан с переездом банка из Качканара Свердловской области в Екатеринбург.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: ООО «Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк» - небольшой по размеру активов финансовый институт, зарегистрированный в Екатеринбурге. Основные направления деятельности - операции с облигациями, кредитование местных торговых и строительных компаний, привлечение средств граждан во вклады, расчетно-кассовое обслуживание юрлиц. Крупнейшим источником фондирования являются средства, привлеченные в рамках операций РЕПО на межбанковском рынке (в том числе от ЦБ). Ранее банк контролировался семьей депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике и комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерия Язева. С июня 2015 года единственным акционером банка выступает Андрей Шляховой (100%). На текущий момент 100% акций банка принадлежит Андрею Шляховому.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.