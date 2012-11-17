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На американском рынке можно сделать и 13000% годовых
Не так давно во Владивостоке проходила встреча одного именитого столичного брокера, который специализируется на работе на иностранных рынках, и местных частных инвесторов.
Фондовик, в частности, сообщил, что он перешел на работу с иностранными рынками после нескольких лет работы на российских биржах и не жалеет об этом. По его словам, европейский и американский рынки отличает большая предсказуемость, наличие гораздо большего числа финансовых инструментов и более высокая доходность.
Он привел в качестве примера несколько американских компаний, которые за год дали своим акционерам прирост стоимости ценных бумаг в несколько сот процентов годовых (!). А одна американская компания, которая специализируется на прокате автомобилей, умудрилась «подорожать» аж на 13000% годовых.
Правда, предупредил фондовик, западные биржи славятся не только историями о сказочных обогащениях, но и не менее поучительными - о столь же внезапных разорениях. Поэтому, в любом случае, он посоветовал работать на иностранных рынках через профессиональных брокеров.Спецвыпуск "Золотого Рога" - ФОНДОВЫЙ РЫНОК
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