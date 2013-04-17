Рынки отыгрывают замедление роста

Позитивных драйверов нет, за исключением низких ценовых уровней.

Данные по ВВП Китая указывают на то, что время стремительного экономического роста подошло к концу – в ближайшем будущем экономический рост не превысит 8%, что негативно для спроса на сырьевые товары, основу российской экономики. Кроме того, инвесторы по-прежнему пытаются понять, достаточны ли масштабные меры регуляторов для поддержания текущих уровней, что по определению снижает спрос на рисковые активы. Тем не менее, эксперты владивостокского филиала БКС Премьер отмечают низкие ценовые уровни на российском рынке, что привлекательно для долгосрочных инвесторов.

Глобальные рынки отыгрывают перспективы замедление роста. Данные по рынку жилья США и индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка не смогли поддержать американские рынки, которые показали снижение на фоне негативной статистики из Китая (DJIA -1.79%, S&P 500 -2.30%). Кроме того Всемирный банк понизил прогноз по росту китайской экономики в 2013 г. до 8.3% (с 8.4%), а МВФ может ухудшить прогноз по росту ВВП США до 1.7% (с 2%). Сохраняется напряженность на Корейском полуострове, а долговой кризис в еврозоне не идет на спад. На этом фоне азиатские рынки акций снижаются (Hang Seng -0.57%, Shanghai -0.55%, Nikkei +0.11%), фьючерсы на S&P 500 предпринимают попытку восстановления (+0.47%), а фьючерсы на Brent отыгрывают потери, но остаются ниже отметки $100 за барр. – на уровне $99.48.

Вчера: Падение на слабых макроданных и ценах на нефть. Российский рынок акций с высокой бетой начал торги на отрицательной территории, продолжив падение в течение сессии вплоть до закрытия. Спрос на рисковые российские активы снизился вслед за котировками на сырьевых рынках, в частности ценами на нефть Brent, на фоне негативного сюрприза со стороны Китая, чьи данные по ВВП в 1К13 пошатнули уверенность участников рынка в восстановлении мировой экономики. Данные вышли вслед за макростатистикой по ключевым экономикам (США, Европа, Азия и Россия), которые вернули опасения по поводу долговых проблем в Европе, а также на фоне снижения прогнозов по корпоративным отчетам в США за 1К13, росту мирового ВВП и экономическому росту России. Ухудшение макроэкономической конъюнктуры имеет и еще одно негативное значение – масштабные программы центробанков по вливанию ликвидности для поддержания экономик не смогли обеспечить устойчивость роста, что ставит под сомнение эффективность будущих мер ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и НБК.

По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились (-3.43% до $98.7 за барр.), рубль ослаб к доллару США до RUB 31.41, РТС (-2.77%), ММВБ-50 (-1.89%).

ZRPRESS.ru, Владивосток.