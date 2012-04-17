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Во Владивостоке начала внедряться электронная система оплаты проезда в общественном транспорте

17 Апреля 2012, 14:02 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается реформа пассажирского транспорта, инициированная главой города Игорем ПУШКАРЕВЫМ. Одной из ее важных составных частей является внедрение системы безналичного расчета за проезд, о чем Игорь Пушкарёв неоднократно заявлял на совещаниях с перевозчиками.

Плюсов у такой формы оплаты - огромное количество. Она не просто позволяет пассажирам не накапливать полные карманы металлической мелочи и экономит время водителей при расчетах за проезд на остановках. Главное ее преимущество - прозрачность экономических расчетов и контроль за каждым автобусом. Благодаря этому, можно будет также получить объективную картину о загруженности того или иного маршрута. Это особенно важно при разработке новой транспортной сети Владивостока, которая станет совершенствоваться после окончания строительства мостов и других объектов саммита АТЭС.

И вот на днях эта инициатива Игоря Пушкарёва получила практическую реализацию. Банк «Приморье» начал установку терминалов, оснащение первых автобусов современным платежным оборудованием и реализацию карточек для электронной оплаты проезда.

Эти карточки называются «Дельфин», что представляется достаточно актуальным для нашего морского города. Их, по цене в 70 рублей, можно приобрести в офисах банка «Приморье», уличных терминалах с эмблемой дельфина, в почтовых отделениях и газетных киосках. Пассажиры, конечно, оценят и тот факт, что при оплате проезда по этой карте каждая поездка обойдется на 10 процентов дешевле - в 13 рублей 50 копеек. Срок действия карты определен в три-пять лет.

На сегодняшний день терминалы безналичной оплаты за проезд уже установлены в пассажирских автобусах маршрутов №23 («Семеновская - Кирова - Автовокзал»), №23-л («ДВО РАН - Луговая»), №39-д («Сафонова - Железнодорожный вокзал»), №49 (Железнодорожный вокзал - Окатовая»).

В ближайшее время к проекту будут подключаться новые маршруты, включая муниципальный транспорт. Затем карточка «Мой дельфин» начнет действовать и при оплате покупок в магазинах, в которых также будут установлены специальные терминалы.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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