Всем владивостокцам, сдающим квартиры в наем, придется это сделать

Администрация города Владивостока напоминает о необходимости уплаты налога с полученного дохода собственникам жилья, сдающего его в наем (аренду). Для этого необходимо выбрать один из двух способов оплаты, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Владелец жилья может подать налоговую декларацию по итогам года и оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 %. В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ граждане, сдающие жилые или нежилые помещения в наем (аренду) другим физическим лицам, обязаны самостоятельно исчислить сумму налога и представить налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) в налоговую инспекцию по месту жительства в текущем году. Сделать это в 2017 году в связи с переносом выходных и праздничных дней необходимо не позднее 2 мая. Уплатить налог налогоплательщик обязан не позднее 17 июля 2017 года. За непредставление налоговой декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность в соответствии со статьями 119 и 122 Налогового кодекса РФ (до 40 % от суммы неуплаченного налога).

Собственник также может приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду. В данном случае необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и приобрести патент на «сдачу в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности» в соответствии со статьей 346.45 Налогового кодекса России. Годовая стоимость патента определяется как 6 % от потенциально возможного годового дохода, который определен в Законе Приморского края от 13.11.2012 г. № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края» (в редакции от 29.11.2016). Стоимость годового патента приведена в таблице.

Физические

показатели Размер потенциально возможного к получению годового дохода (руб.) - Территория действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) Приморского края - Владивостокский городской округ Годовая стоимость патента в руб. (6 %) площадь помещений/дач/земельных участков до 50 кв. м 150 000 9 000 площадь помещений/дач/ земельных участков от 51 кв. м до 100 кв. м 197 395 11 844 площадь помещений/дач/ земельных участков от 101 кв. м до 150 кв. м 533 500 32 010 площадь помещений/дач/ земельных участков от 151 кв. м до 200 кв. м 1 067 000 64 020 площадь помещений/дач/ земельных участков от 201 кв. м до 250 кв. м 1 600 500 96 030 площадь помещений/дач/ земельных участков от 251 кв. м до 300 кв. м 2 134 000 128 040 площадь помещений/дач/ земельных участков от 301 кв. м до 400 кв. м 3 201 000 192 060 площадь помещений/дач/ земельных участков от 401 кв. м до 500 кв. м 4 268 000 256 080 площадь помещений/дач/ земельных участков от 501 кв. до 1000 кв. м 10 670 000 640 200 площадь помещений/дач/ земельных участков свыше 1000 кв. м 11 470 000 688 200