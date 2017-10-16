Во Владивостоке дети делали поделки из настоящих денег

Причем, прямо в здании Дальневосточного Главного управления Центробанка

Дальневосточное Главное управление Банка России 14 октября открыло свои двери для жителей и гостей Владивостока. Помимо получения интересной информации, все желающие могли познакомиться с особенностями и признаками подлинности новых купюр, посетить историческую экспозицию российских банкнот, узнать больше о финансовой системе России, проверить и повысить свой уровень финансовой грамотности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Торжественное мероприятие открылось в 10 утра на площадке около здания Дальневосточного Банка России. «Хозяева» предусмотрительно организовали досуг самых юных посетителей праздника, грамотно заняв детей с аниматорами, тем самым давая возможность взрослому поколению принять участие в лекциях, викторинах и экскурсиях в здании Банка.

Малышей заняли аквагримом, мастер-классом по изготовлению поделок из настоящей денежной обрези, рисованием, и другими интересными играми.

Все желающие могли проверить на подлинность банкноты из своего кошелька с помощью профессиональной кассовой техники, сфотографироваться в настоящем инкассаторском автомобиле или фотобудке, принять участие в викторине по финансовой грамотности, а также получить памятные сувениры.

Начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов приветствовал гостей, пояснив, что такое мероприятие проходит второй год подряд и в дальнейшем может стать доброй традицией для города Владивостока.

«В прошлом году 1 октября на дне открытых дверей мы выбирали символы для новых банкнот, а в этом году – эти новые банкноты презентуем», - сказал Сергей Белов, добавив, что новые купюры уже поступили на территорию Дальнего востока, но в обращении их следует ожидать буквально в ближайшее время - в октябре.

«Сегодня мы уделяем большое внимание повышению финансовой грамотности населения, так как это важное направление деятельности Банка России. Наши гости могут принять участие в финансовых викторинах, прослушать лекции и побывать на экскурсии об истории денежного обращения», - закончил свое выступление Сергей Владимирович.

На лекции, проходившей в рамках дня открытых дверей, главный эксперт управления наличного денежного обращения кассовых операций Галина Мачуха особенно отметила тему дороговизны печати денежных знаков в России и призвала всех присутствующих посодействовать «продлении жизни» денежным знакам.

«Длительность используемых денег составляет примерно 2,5 года, при этом каждый год банк выводит из обращения и уничтожает около 2,5 млрд банкнотов. Это при том, что по оценке предприятия «Госзнак», печать самых дешевых банкнот обходится банку в 600 рублей с минимальной защитой за одну тыс штук, и расходы , заметьте, лежаться на все общество. Эти затраты могли бы существенно снизиться, если бы люди обращались с бумажными деньгами более бережно», - подчеркнула эксперт.

Взявший после нее слово начальник управления платежных систем и расчёта Олег Белохон кратко рассказал об изменениях, произошедших в Национальной платежной системе:

«В 2017 году президент РФ подписал закон, который предусматривает изменения, касающиеся выпуска карты национальной платежной системы «Мир». Среди изменений наиболее ключевыми является установление сроков обеспечения клиентов бюджетной сферы НПС. Так, для клиентов-бюджетников и пенсионеров, которые получают карту впервые, соки установлены до 1 июля 2017 г. Действующим бюджетникам карты должны быть выданы до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров, которые получают деньги на счета других платежных систем, карты «Мир» будут выданы по мере истечения срок действия карт международных платежных систем. При этом все иные способы, предусмотренные российским законодательством, не отменяются. То есть, клиент имеет права написать заявление и получать бюджетные деньги, как наличными, так и на счета, не привязанные ни к каким картам, например, на вкладные счета», - отметил Олег Белохон. Он также пояснил, что популярная во всем мире технология оплаты покупок непосредственно мобильным телефоном, в ПНС должна быть реализована с ноября 2017 года.

« Интересный случай произошел, когда я в Германии рассчитывался за покупку телефоном. Эти манипуляции вызвали огромный ажиотаж – сбежались все продавцы магазина, чтобы посмотреть на это чудо технологии. Вот так, а казалось бы – цивилизация. У нас в России даже в небольших магазинах таким способом оплаты мало кого удивишь».

После лекций, все желающие могли побывать на экскурсии, повествующей об истории становления российских банкнот.