Инструмент защиты рисков

Страхование – это прежде всего экономический инструмент обеспечения финансовой устойчивости строительного предприятия, позволяющий компенсировать непредвиденные убытки, которые могут произойти в результате стихийных бедствий, нарушений норм работ, ошибок, допущенных при проектировании.

Об особенностях, рисках при строительстве инфраструктурных объектов «ДК» беседовал с генеральным директором САО «Гефест» Александром МИЛЛЕРМАНОМ.

– Александр Самуилович, что дает строителям страховой полис, от чего он защищает стройки?

– Страхование позволяет строителям перевести расходы из разряда непредвиденных в прогнозируемые. Например, идет строительство моста, строители понимают, что может произойти какой-то случай, который приведет к серьезным разрушениям еще не сооруженного объекта. Однако о том, сколько на восстановление нужно будет потратить средств, не скажет ни один специалист, поэтому раньше на непредвиденные расходы закладывались дополнительные средства. Но вот уже почти 20 лет на рынке распространено страхование строительно-монтажных рисков, т.е. самого объекта. При этом защита обеспечивается на условиях «от всех рисков». Сюда входят стихийные бедствия, действия третьих лиц, непреднамеренные нарушения норм и правил работ и многие другие.

– В последнее время, как ни странно, участились случаи, когда техника повреждает путепроводы, мосты, были ли в вашей практике такие случаи?

– Да, причем по одному недавно выплатили возмещение в 8 млн руб. При реконструкции участка автомобильной дороги аэропорт «Кневичи» – станция «Санаторная» водитель грузового автомобиля допустил самопроизвольный подъем кузова, в результате чего повредил балку пролетного строения и конструкции опор недостроенного пешеходного перехода. В 2004 году был подобный случай, и тоже на Дальнем Востоке. При проходе по мосту через р. Набиль бульдозера произошло обрушение пролетного строения моста. В итоге было выплачено 3,5 млн руб.

– По каким еще рискам вы чаще всего платите страховые возмещения?

– Наша статистика говорит о том, что чаще всего возмещения выплачиваются за разрушения объектов в результате погодных явлений, стихийных бедствий. Сюда относятся ураганы, ливни, тайфуны, которые могут повлечь разрушение элементов и конструкций недостроенных сооружений. Что касается Дальнего Востока, то также характерны риски землетрясения. По нашему опыту, самые крупные ущербы происходят на сложных инженерных объектах: тоннелях, мостах, портовых сооружениях. Их специфика состоит в том, что каждый из них индивидуален, ведь не бывает абсолютно идентичных условий местности, в которой он сооружается, одинаковых временных рамок для его реализации, условий финансирования и многого другого.

– Много говорят о том, что строителям с 2012 года нужно будет приобрести обязательный полис страхования ОПО? Сколько он будет стоить, какая техника попадает под определение опасной?

– К опасным объектам были отнесены портальные и козловые краны, всякого рода лебедки, лифтовые подъемники, оборудование, находящееся под давлением, и другие. Также компании должны будут страховать работы с опасными веществами. Сегодня заканчиваются последние приготовления к реализации закона. Окончательные тарифы еще не утверждены, но, по предварительным данным Минфина РФ, они составят от 5 до 25 350 тыс. руб. Штрафы за отсутствие полиса вступают в силу уже 1 апреля 2012 года, они будут от 300 до 500 тыс. руб., поэтому до этого срока все должны будут приобрести полис. Еще раньше строительным компаниям нужно будет определиться с выбором страховщика. Думаю, что многие захотят выбрать ту, в которой они страхуются в рамках СРО. Но тут же всех предостерегу, в законе страховщикам, которые захотят работать в страховании ОПО, была поставлена довольно серьезная планка, которую не «перепрыгнуть» слабым игрокам. Сейчас требованиям закона соответствует только порядка 50 страховых компаний из 600. Поэтому советую быть внимательными при выборе.

– Каковы результаты работы по страхованию ответственности в рамках СРО строителей?

– Уже можно сказать, что период становления этого рынка прошел, сейчас он работает по апробированной и довольно эффективной модели. Во многом благодаря методическим рекомендациям по страхованию, разработанным ВСС и НОСТРОЕМ, которые также позволили снизить количество фиктивных полисов, которые до недавнего времени составляли серьезную угрозу развитию всего сегмента. Наши специалисты считают, что на рынке сейчас находится не более 5-10% таких полисов. Совместными усилиями решается проблема несвоевременной пролонгации договоров страхования, которая беспокоила сегмент в начале 2011 года. СРО стали внимательнее следить за наличием действующих полисов, поскольку очень заинтересованы в сохранении компенсационных фондов. Если все будет развиваться так, как сегодня, то в системе страхования ответственности членов саморегулируемых организаций в строительстве все «отшлифуется» до очень хорошего состояния.