ИСК Евро-Полис расширяет сеть

Страховая компания ООО «ИСК Евро-Полис» продолжает развитие региональной сети, открыв еще филиал в г. Владивостоке. Это шестое структурное подразделение, открытое компанией за последний год.

Основными направлениями деятельности филиала «ИСК Евро-Полис» во Владивостоке заявлены страхование морских рисков (судов, грузоперевозок), страхование объектов производственной деятельности морских портов Дальнего Востока, страхование имущественных интересов юридических лиц и корпоративного автотранспорта. Директором филиала назначен Алексей ЩУКИН.