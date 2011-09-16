Далькомбанк увеличил капитал

По итогам первого полугодия капитал ОАО «Далькомбанк» увеличился на 1 млрд и составил 3 млрд рублей.

Кредитный портфель банка увеличился на 3,3 млрд, достигнув 19 млрд рублей. Объем просроченной задолженности заемщиков сократился на 2% и составил 8,9%. Прибыль, полученная банком компании за первое полугодие, – 115,7 млн рублей.