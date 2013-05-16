Фондовые рынки: В фокусе – Европа и США

Смешанный фон на открытии. Вчерашняя торговая сессия на ММВБ началась снижением: хотя инвесторы предприняли попытку отыграть часть потерь в течение дня, основные индексы завершили день в «минусе» (ММВБ -0.76%, РТС -0.67%). Сегодня на открытии складывается смешанный внешний фон, и рынки могут открыться на отрицательной территории. Подробнее в прогнозе от Владивостокского филиала БКС Премьер:

Дальнейшая динамика будет определяться макроданными (ВВП еврозоны за 1К13, индекс цен производителей и промпроизводство за апрель из США). Дополнительное давление на рынки может оказать динамика цен на нефть, поскольку участники рынка ожидают дальнейшего роста запасов (API представит статистику после закрытия рынка).

США: Позитивные настроения в отсутствие негативных факторов. Основные американские индексы торговались в «плюсе» в течение вчерашнего дня. Опубликованные макроданные не оказали существенного влияния на динамику, поскольку соответствовали ожиданиям рынка. В отсутствие явных негативных катализаторов, участники рынка возобновили покупки: DJIA и S&P показали рост на 0.82% и 1.01% соответственно.

Европа: В фокусе – ВВП. Статистика из еврозоны и Германии оказалась смешанной. Промпроизводство еврозоны превысило прогнозы, а индекс экономических ожиданий Германии ZEW в мае увеличился всего до 36.4 пункта, что хуже ожиданий. Тем не менее европейские индексы выросли на фоне повышения кредитного рейтинга Греции агентством Fitch с B- до CCC. Сегодня мы ожидаем публикацию данных по ВВП Германии и еврозоны за 1К13, а также данных по безработице Великобритании за март.

Азия: Япония показывает опережающую динамику благодаря ослаблению иены. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, однако японские индексы продолжают показывать динамику лучше остальных площадок. Nikkei превысил отметку 15 000 пунктов впервые с января 2008 г. после того, как курс иены опустился до минимального уровня к доллару США за последние четыре с половиной года, что позитивно для прибылей экспортеров. На данный момент Hang Seng повышается на 0.44%, Shanghai теряет 0.11%, Nikkei прибавляет 2.15%; фьючерсы на S&P 500 торгуются без динамики (-0.05%), фьючерсы на Brent повышаются с открытия до $102.3 за барр.

ZRPRESS.ru, Владивосток.