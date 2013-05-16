Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фондовые рынки: В фокусе – Европа и США
Смешанный фон на открытии. Вчерашняя торговая сессия на ММВБ началась снижением: хотя инвесторы предприняли попытку отыграть часть потерь в течение дня, основные индексы завершили день в «минусе» (ММВБ -0.76%, РТС -0.67%). Сегодня на открытии складывается смешанный внешний фон, и рынки могут открыться на отрицательной территории. Подробнее в прогнозе от Владивостокского филиала БКС Премьер:
Дальнейшая динамика будет определяться макроданными (ВВП еврозоны за 1К13, индекс цен производителей и промпроизводство за апрель из США). Дополнительное давление на рынки может оказать динамика цен на нефть, поскольку участники рынка ожидают дальнейшего роста запасов (API представит статистику после закрытия рынка).
США: Позитивные настроения в отсутствие негативных факторов. Основные американские индексы торговались в «плюсе» в течение вчерашнего дня. Опубликованные макроданные не оказали существенного влияния на динамику, поскольку соответствовали ожиданиям рынка. В отсутствие явных негативных катализаторов, участники рынка возобновили покупки: DJIA и S&P показали рост на 0.82% и 1.01% соответственно.
Европа: В фокусе – ВВП. Статистика из еврозоны и Германии оказалась смешанной. Промпроизводство еврозоны превысило прогнозы, а индекс экономических ожиданий Германии ZEW в мае увеличился всего до 36.4 пункта, что хуже ожиданий. Тем не менее европейские индексы выросли на фоне повышения кредитного рейтинга Греции агентством Fitch с B- до CCC. Сегодня мы ожидаем публикацию данных по ВВП Германии и еврозоны за 1К13, а также данных по безработице Великобритании за март.
Азия: Япония показывает опережающую динамику благодаря ослаблению иены. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, однако японские индексы продолжают показывать динамику лучше остальных площадок. Nikkei превысил отметку 15 000 пунктов впервые с января 2008 г. после того, как курс иены опустился до минимального уровня к доллару США за последние четыре с половиной года, что позитивно для прибылей экспортеров. На данный момент Hang Seng повышается на 0.44%, Shanghai теряет 0.11%, Nikkei прибавляет 2.15%; фьючерсы на S&P 500 торгуются без динамики (-0.05%), фьючерсы на Brent повышаются с открытия до $102.3 за барр.
Новости тематики
- Во Владивостоке можно будет поменять шаги на криптовалюту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- На Русском откроют криптовалютную ферму
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
- Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
- Школа №13 стала опорной школой для Банка России
- Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
- Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"
Новости раздела
- Владивостокцев искупали в деньгах
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов
- Во Владивостоке можно будет поменять шаги на криптовалюту
- Крупный банк открыл во Владивостоке флагманский офис
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя