Владивосток готовится к переходу на новую систему исчисления налога на имущество физлиц

Совещание по вопросу подготовки города Владивостока к переходу на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения состоялось в администрации Владивостока под руководством главы города Игоря Пушкарева. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В совещании приняли участие руководители и специалисты управлений администрации города, Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю, Управления Росреестра.

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, налог на имущество физических лиц уже в ближайшие годы должен будет исчисляться по-новому – не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости имущества, которая, по оценкам специалистов, максимально приближена к рыночной.

Единая дата начала применения нового порядка должна быть определена законом субъекта РФ. Как сообщила заместитель главы администрации Наталья Зубова, подобного рода законы уже приняты в 30 субъектах РФ: здесь налог по-новому будет исчисляться с 1 января 2016 года. При этом, в соответствии с федеральным законодательством, предусмотрен пятилетний переходный период.

На территории Приморского края единая дата начала применения кадастровой стоимости для налогообложения объектов недвижимости физических лиц пока не установлена, но проект закона внесен в Законодательное Собрание Приморского края.

Ставка налога устанавливается органами местного самоуправления (в пределах максимально допустимых ставок, определенных Налоговым кодексом). При этом с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет исчисляться только исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, инвентаризационная стоимость применяться не будет.

Как сообщила в ходе совещания руководитель УФНС России по Приморскому краю Галина Колесникова, введение исчисления налога на доходы физических лиц исходя из кадастровой стоимости – это переход к более справедливому налогообложению. Налог на «обычный» список имущества граждан, по расчетам специалистов, будет умеренным, а если в собственности несколько квартир, коттеджи, гаражи, торговые или офисные комплексы и другая недвижимость с высокой кадастровой стоимостью, то и налог окажется выше. Необходимо учитывать также, что в целях сохранения социальной справедливости закон устанавливает налоговые вычеты на жилые помещения, с которых налог не взимается. К примеру, в отношении квартиры налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 20 кв.м площади квартиры, в отношении комнатыналоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 10 кв.м площади комнаты, в отношении жилого дома - на величину кадастровой стоимости 50 кв.м площади дома.

Также в законе перечислены 15 категорий льготников (в их числе, к примеру, все пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством), освобождаемых от налога в отношении одного объекта каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Кроме того, в целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки на первые четыре года законодательством предусмотрены понижающие коэффициенты, применяемые при исчислении налога.

Галина Колесникова сообщила, что перед налоговыми и другими государственными органами стоит серьезная задача – провести большую разъяснительную работу среди населения.

Кроме того, в преддверии введения нового порядка необходимо завершить еще одну масштабную работу – постановку на кадастровый учет и кадастровую оценку всех объектов недвижимости, находящихся на территории Владивостока. Руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Наталья Сопова сообщила, что в 2012 году на территории 71 субъекта Российской Федерации была впервые проведена работа по установлению кадастровой стоимости объектов капитального строительства. Во Владивостоке имеется более 400 тысяч объектов капитального строительства, практически все эти объекты, за исключением около 8 тысяч, - на сегодня имеют кадастровую стоимость.

Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова подчеркнула в ходе совещания: налог на имущество физических лиц, как и земельный налог, является местным налогом и в полном объёме поступает в бюджет города, и от объема поступаемых средств зависит исполнение всех программ по содержанию и развитию города в таких сферах как благоустройство, строительство и ремонт социальных объектов, образование, культура, спорт, ЖКХ и других.

Важнейший вопрос – определение налоговой ставки: она должна быть посильной, умеренной и социально справедливой для граждан и оптимальной для бюджета, сообщает газета "Золотой Рог". В ходе совещания всем государственным органам и службам администрации города были поставлены актуальные задачи в целях перехода на новую систему исчисления налога на имущество физических лиц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Андрея Савина.