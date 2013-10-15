Избран новый совет директоров Дальневосточного банка

Акционеры Дальневосточного банка на внеочередном собрании досрочно прекратили полномочия совета директоров, сформированного на годовом собрании 28 июня, и избрали новый состав совета.

В новый состав совета директоров избраны три менеджера Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), в том числе свои места сохранили и.о. президента Дина МАЛИКОВА и старший вице-президент Владимир АЛАДИН. Кроме того, в состав совета директоров избрана старший вице-президент ВБРР Татьяна КАН.

Также в совет директоров избраны три менеджера ОАО "НК "Роснефть": финансовый директор Петр ЛАЗАРЕВ, директор финансового департамента Александр СОКОЛОВ и заместитель директора финансового департамента Неля КОЖИКОВА.

Кроме того, в совет директоров избран президент Дальневосточного банка Валерий ПАВЛЮК.

ВБРР, на 84,67% принадлежащий НК "Роснефть", владеет 99,36% акций (100% обыкновенных) Дальневосточного банка.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.