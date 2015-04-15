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Владивостокцы вскоре не найдут офисов Сбербанка на привычных местах
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» принял решение о расторжении договорных отношений с арендодателями ввиду несостоявшихся договоренностей по снижению арендной платы за помещения для подразделений Сбербанка, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе банка.
На настоящий момент расторгнуты договоры в крупнейших городах Дальнего Востока – Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане. В ближайшее время будут пересмотрены договорные отношения с арендодателями в других городах ДФО.
Сбербанк готов сотрудничать с арендодателями на взаимовыгодных условиях и долговременной основе. С учетом динамики рынка банковских услуг, сложившейся конъюнктуры рынка недвижимости и повышения эффективности управления своими расходами Сбербанк проводит переговоры о снижении ставки арендной платы. В случае отказа контрагентов от снижения арендной платы Сбербанк вынужден перемещать филиалы в новые помещения, соответствующие рыночным условиям в части аренды.
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А сколько в обустройство этих офисов вбухано!