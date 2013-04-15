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Прогноз по росту ВВП России в 2013 году понижен с 3.6% до 2.4%

15 Апреля 2013, 10:41 | Владивосток

После вчерашней распродажи российский рынок акций может отскочить на открытии. На глобальных рынках складывается смешанный фон, который по большей части отражает нежелание инвесторов продолжать тестировать уровни, достигнутые на фоне сообщений о стимулирующих мерах. Кроме того, давление на настроения инвесторов оказало сообщение о том, что прогноз по росту ВВП России в 2013 г. был понижен до 2.4% с 3.6%. В преддверии выхода ключевых макроданных по Китаю (завтра) рынки могут снизить активность и занять выжидательную позицию перед выходными. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Рост в США, смешанная динамика по азиатским индексам. Данные по числу заявок на пособие по безработице в США успокоили инвесторов, обеспечив рост американских индексов, которые снова достигли новых рекордных значений (DJIA +0.42%, S&P 500 +0.36%), хотя и не без трудностей. На фоне опасений, что для поддержания недавнего ралли одних только стимулов недостаточно, сегодня утром азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику (Hang Seng +0.17%, Shanghai +0.02%, Nikkei -0.81%), фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.14%), при этом фьючерсы на нефть Brent торгуются выше отметки открытия на уровне $104.31 за барр.

В фокусе: Макроданные – Италия: индекс потребительских цен, ЭВС: промпроизводство, США: индекс цен производителей, розничные продажи, индекс настроения потребителей, запасы произведенных товаров; в субботу – Китай: ВВП, промпроизводство, розничные продажи. Корпоративные отчеты США – JP Morgan, Wells Fargo. На повестке дня – заявления представителей ФРС: Бернанке выступит после заявлений главы ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера о QE и может вновь заявить, что экономика находится в неудовлетворительном состоянии. Северная Корея – напряженность вокруг тесового запуска ракет средней дальности повышается – ракеты были установлены на пусковые установки.

Вчера: Снижение на локальных факторах. Для российского рынка акций вчера сложилась комбинация благоприятных условий – напряженность на Корейском полуострове снизилась (по крайней мере, до закрытия рынков), перспективы стимулов ЦБ сохраняются, зарубежные рынки акций росли. Тем не менее российские индексы показали отрицательную динамику – РТС -1.43%, ММВБ-50 -1.67%. Большой ложкой дегтя стали заявления Ч. Плоссера в отношении возможности начала сворачивания QE, негативные корпоративные новости (слабые результаты EVRAZ за 2П12 и неблагоприятные прогнозы; планы Роснефти по развитию СПГ-бизнеса, нацеленного на поставки в Азию, что негативно, как для конкурентов, в частности, Газпрома, так и для самой компании при определенных обстоятельствах, а также заявления главы ЛУКОЙЛа Л. Федуна о том, что в России будет две нефтяных компании – ЛУКОЙЛ и Роснефть), а также оценки Российской академии наук о том, что объемы добычи нефти снизятся на 50 млн т в год к 2020 г. в случае сланцевой революции. Хотя фактически эти сообщения не стали неожиданностью, они оказались дополнительным фактором слабости рынков. Кроме того, в отсутствие долгосрочных портфельных инвесторов на рынках доминируют внутридневные трейдеры, закрывающие позиции. Не смогли изменить динамику даже сильные недельные данные по рынку труда в США. По всей видимости, причины снижения были локальными.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: фондовый рынок  БКС 



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