Прогноз по росту ВВП России в 2013 году понижен с 3.6% до 2.4%

После вчерашней распродажи российский рынок акций может отскочить на открытии. На глобальных рынках складывается смешанный фон, который по большей части отражает нежелание инвесторов продолжать тестировать уровни, достигнутые на фоне сообщений о стимулирующих мерах. Кроме того, давление на настроения инвесторов оказало сообщение о том, что прогноз по росту ВВП России в 2013 г. был понижен до 2.4% с 3.6%. В преддверии выхода ключевых макроданных по Китаю (завтра) рынки могут снизить активность и занять выжидательную позицию перед выходными. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Рост в США, смешанная динамика по азиатским индексам. Данные по числу заявок на пособие по безработице в США успокоили инвесторов, обеспечив рост американских индексов, которые снова достигли новых рекордных значений (DJIA +0.42%, S&P 500 +0.36%), хотя и не без трудностей. На фоне опасений, что для поддержания недавнего ралли одних только стимулов недостаточно, сегодня утром азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику (Hang Seng +0.17%, Shanghai +0.02%, Nikkei -0.81%), фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.14%), при этом фьючерсы на нефть Brent торгуются выше отметки открытия на уровне $104.31 за барр.

В фокусе: Макроданные – Италия: индекс потребительских цен, ЭВС: промпроизводство, США: индекс цен производителей, розничные продажи, индекс настроения потребителей, запасы произведенных товаров; в субботу – Китай: ВВП, промпроизводство, розничные продажи. Корпоративные отчеты США – JP Morgan, Wells Fargo. На повестке дня – заявления представителей ФРС: Бернанке выступит после заявлений главы ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера о QE и может вновь заявить, что экономика находится в неудовлетворительном состоянии. Северная Корея – напряженность вокруг тесового запуска ракет средней дальности повышается – ракеты были установлены на пусковые установки.

Вчера: Снижение на локальных факторах. Для российского рынка акций вчера сложилась комбинация благоприятных условий – напряженность на Корейском полуострове снизилась (по крайней мере, до закрытия рынков), перспективы стимулов ЦБ сохраняются, зарубежные рынки акций росли. Тем не менее российские индексы показали отрицательную динамику – РТС -1.43%, ММВБ-50 -1.67%. Большой ложкой дегтя стали заявления Ч. Плоссера в отношении возможности начала сворачивания QE, негативные корпоративные новости (слабые результаты EVRAZ за 2П12 и неблагоприятные прогнозы; планы Роснефти по развитию СПГ-бизнеса, нацеленного на поставки в Азию, что негативно, как для конкурентов, в частности, Газпрома, так и для самой компании при определенных обстоятельствах, а также заявления главы ЛУКОЙЛа Л. Федуна о том, что в России будет две нефтяных компании – ЛУКОЙЛ и Роснефть), а также оценки Российской академии наук о том, что объемы добычи нефти снизятся на 50 млн т в год к 2020 г. в случае сланцевой революции. Хотя фактически эти сообщения не стали неожиданностью, они оказались дополнительным фактором слабости рынков. Кроме того, в отсутствие долгосрочных портфельных инвесторов на рынках доминируют внутридневные трейдеры, закрывающие позиции. Не смогли изменить динамику даже сильные недельные данные по рынку труда в США. По всей видимости, причины снижения были локальными.

ZRPRESS.RU, Владивосток.