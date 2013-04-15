Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прогноз по росту ВВП России в 2013 году понижен с 3.6% до 2.4%
После вчерашней распродажи российский рынок акций может отскочить на открытии. На глобальных рынках складывается смешанный фон, который по большей части отражает нежелание инвесторов продолжать тестировать уровни, достигнутые на фоне сообщений о стимулирующих мерах. Кроме того, давление на настроения инвесторов оказало сообщение о том, что прогноз по росту ВВП России в 2013 г. был понижен до 2.4% с 3.6%. В преддверии выхода ключевых макроданных по Китаю (завтра) рынки могут снизить активность и занять выжидательную позицию перед выходными. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:
Рост в США, смешанная динамика по азиатским индексам. Данные по числу заявок на пособие по безработице в США успокоили инвесторов, обеспечив рост американских индексов, которые снова достигли новых рекордных значений (DJIA +0.42%, S&P 500 +0.36%), хотя и не без трудностей. На фоне опасений, что для поддержания недавнего ралли одних только стимулов недостаточно, сегодня утром азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику (Hang Seng +0.17%, Shanghai +0.02%, Nikkei -0.81%), фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.14%), при этом фьючерсы на нефть Brent торгуются выше отметки открытия на уровне $104.31 за барр.
В фокусе: Макроданные – Италия: индекс потребительских цен, ЭВС: промпроизводство, США: индекс цен производителей, розничные продажи, индекс настроения потребителей, запасы произведенных товаров; в субботу – Китай: ВВП, промпроизводство, розничные продажи. Корпоративные отчеты США – JP Morgan, Wells Fargo. На повестке дня – заявления представителей ФРС: Бернанке выступит после заявлений главы ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера о QE и может вновь заявить, что экономика находится в неудовлетворительном состоянии. Северная Корея – напряженность вокруг тесового запуска ракет средней дальности повышается – ракеты были установлены на пусковые установки.
Вчера: Снижение на локальных факторах. Для российского рынка акций вчера сложилась комбинация благоприятных условий – напряженность на Корейском полуострове снизилась (по крайней мере, до закрытия рынков), перспективы стимулов ЦБ сохраняются, зарубежные рынки акций росли. Тем не менее российские индексы показали отрицательную динамику – РТС -1.43%, ММВБ-50 -1.67%. Большой ложкой дегтя стали заявления Ч. Плоссера в отношении возможности начала сворачивания QE, негативные корпоративные новости (слабые результаты EVRAZ за 2П12 и неблагоприятные прогнозы; планы Роснефти по развитию СПГ-бизнеса, нацеленного на поставки в Азию, что негативно, как для конкурентов, в частности, Газпрома, так и для самой компании при определенных обстоятельствах, а также заявления главы ЛУКОЙЛа Л. Федуна о том, что в России будет две нефтяных компании – ЛУКОЙЛ и Роснефть), а также оценки Российской академии наук о том, что объемы добычи нефти снизятся на 50 млн т в год к 2020 г. в случае сланцевой революции. Хотя фактически эти сообщения не стали неожиданностью, они оказались дополнительным фактором слабости рынков. Кроме того, в отсутствие долгосрочных портфельных инвесторов на рынках доминируют внутридневные трейдеры, закрывающие позиции. Не смогли изменить динамику даже сильные недельные данные по рынку труда в США. По всей видимости, причины снижения были локальными.
Новости тематики
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Новая купюра с символом Владивостока может стать пластиковой
- Мост на остров Русский оценили в 2 тысячи рублей
- Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
- Владивосток вышел во второй этап конкурса претендентов для размещения на двухтысячной купюре
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона