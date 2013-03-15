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Позитив в конце недели
Сегодня, 15 марта: Драйвер роста из США. Улучшение внешнего фона (макроданные из США и ожидания смягчения монетарной политики в Японии) способствовали восстановлению спроса на рисковые активы. С этой связи мы ожидаем открытия российского рынка акций ростом.
Макроданные из США подтверждают продолжение восстановления. Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно сократилось по итогам минувшей недели, что заставило экономистов улучшить прогнозы по ВВП на 1К13 и обеспечило американским рынкам возможность для нового рывка вверх (DJIA +0.58%, S&P 500 +0.56%).
Банк Японии – на шаг ближе к смягчению монетарной политики. Азиатские рынки также растут. Дополнительную поддержку оказывают новости из Японии об одобрении кандидата, номинированного премьер-министром на пост главы Банка Японии (Hang Seng +0.76%, Shanghai +1.65%, Nikkei +1.18%), фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.06%), фьючерсы на Brent растут с открытия – $109.43 за барр.
Ложкой дегтя может стать саммит ЕС. Сегодня ожидается большой сет макроданных, которые, однако, как ожидается, неприятных сюрпризов не принесут. Ложкой дегтя могут стать итоги саммита ЕС, который завершается сегодня. Основной темой саммита является экономический рост, что является отступлением от традиционной тематики бюджетной экономики. Тем не менее планы Германии по сокращению бюджетных расходов могут помешать принятию значимых решений саммита в отношении стимулирования роста.
Вчера, 15 марта: Волатильность в течение дня, рост перед закрытием. В отсутствие четких драйверов роста, а также на фоне неоднозначной реакции на риторику китайских властей в отношении денежно-кредитной политики, торги на российских рынках акций проходили волатильно. К середине дня давление на настроения инвесторов оказали сообщения из Германии о сокращении бюджетных расходов для достижения сбалансированного бюджета к 2015 г., что существенно опережает планы. Таким образом, намерения Германии могут помешать планам принятия менее жестких мер для стимулирования роста. Тем не менее к концу дня рынки получили неожиданную поддержку в виде позитивных данных по рынку труда из США.
По итогам дня: Цены на нефть Brent повысились на 0.88% до $109.1 за барр., рубль укрепился к доллару США (30.73); ММВБ-50 вырос на 0.17%, РТС – на 0.30%.
Марк БРЕДФОРД, аналитик ФГ БКС.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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