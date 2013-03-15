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Глобальные рынки и еврооблигации

15 Марта 2013, 09:18 | Владивосток

 

Данные по розничной торговле свидетельствуют, по данным экспертов БКС Экспресс, о росте потребительской активности в США; исполнительный директор PIMCO заявил, что снижение ВВП в зоне евро в 2013 г. может достичь значения от 1.0% до 1.5%; сегодня в центре внимания начало саммита ЕС; на российском рынке еврооблигаций преобладали продажи.

Газпром (Baa1/BBB/BBB) разместил два выпуска еврооблигаций, номинированных в евро, предложив привлекательную премию к обращающимся бумагам.

ДТЭК (В3/NR/B) планирует выкупить часть выпуска DTEKUA 15 за счет размещения новых еврооблигаций. Мы считаем предложение компании щедрым и ожидаем, что инвесторы предъявят бумаги к выкупу. Отлагательным условием является размещение новых бумаг, однако мы не ожидаем, что с ним возникнут проблемы.

Банк «Русский стандарт» (Ba3/B+/B+) вчера доразместил CNY 250 млн евробондов RUSB 15CNY по 101.25%, предложив неплохой дисконт к рыночной цене – более 1.3 пп. Последовало давление на котировки: 101.6% по итогам закрытия.

Внутренний рынок и рублевые облигации.

Ситуация на рынке МБК немного улучшилась по итогам вчерашней сессии, ставки междилерского РЕПО o/n снизились примерно на 10 бп до 6.05% в результате притока средств по итогам недельного аукциона РЕПО ЦБ. Сегодня пройдет депозитный аукцион казначейства объемом RUB 75 млрд на срок 2 недели по минимальной ставке 6.0%, что может заинтересовать некоторых участников рынка. Между тем ситуация на рынке МБК может вновь начать ухудшаться, поскольку в пятницу начинается мартовский налоговый период.

Вчера на аукционе 5-летний ОФЗ 25081 пользовался большим спросом, тогда как размещение 9-летнего ОФЗ 26209 прошло очень слабо. Давление на длинный участок кривой сохраняется.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: экономика  газпром  облигации 



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