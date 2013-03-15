Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глобальные рынки и еврооблигации
Данные по розничной торговле свидетельствуют, по данным экспертов БКС Экспресс, о росте потребительской активности в США; исполнительный директор PIMCO заявил, что снижение ВВП в зоне евро в 2013 г. может достичь значения от 1.0% до 1.5%; сегодня в центре внимания начало саммита ЕС; на российском рынке еврооблигаций преобладали продажи.
Газпром (Baa1/BBB/BBB) разместил два выпуска еврооблигаций, номинированных в евро, предложив привлекательную премию к обращающимся бумагам.
ДТЭК (В3/NR/B) планирует выкупить часть выпуска DTEKUA 15 за счет размещения новых еврооблигаций. Мы считаем предложение компании щедрым и ожидаем, что инвесторы предъявят бумаги к выкупу. Отлагательным условием является размещение новых бумаг, однако мы не ожидаем, что с ним возникнут проблемы.
Банк «Русский стандарт» (Ba3/B+/B+) вчера доразместил CNY 250 млн евробондов RUSB 15CNY по 101.25%, предложив неплохой дисконт к рыночной цене – более 1.3 пп. Последовало давление на котировки: 101.6% по итогам закрытия.
Внутренний рынок и рублевые облигации.
Ситуация на рынке МБК немного улучшилась по итогам вчерашней сессии, ставки междилерского РЕПО o/n снизились примерно на 10 бп до 6.05% в результате притока средств по итогам недельного аукциона РЕПО ЦБ. Сегодня пройдет депозитный аукцион казначейства объемом RUB 75 млрд на срок 2 недели по минимальной ставке 6.0%, что может заинтересовать некоторых участников рынка. Между тем ситуация на рынке МБК может вновь начать ухудшаться, поскольку в пятницу начинается мартовский налоговый период.
Вчера на аукционе 5-летний ОФЗ 25081 пользовался большим спросом, тогда как размещение 9-летнего ОФЗ 26209 прошло очень слабо. Давление на длинный участок кривой сохраняется.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке можно будет поменять шаги на криптовалюту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- На Русском откроют криптовалютную ферму
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
- Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
- Школа №13 стала опорной школой для Банка России
- Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
- Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"
Новости раздела
- Владивостокцев искупали в деньгах
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов
- Во Владивостоке можно будет поменять шаги на криптовалюту
- Крупный банк открыл во Владивостоке флагманский офис
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"