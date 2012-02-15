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Началась выдача кампусных карт ДВФУ

15 Февраля 2012, 17:21 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. В корпусе ДВФУ (Владивосток, ул. Мордовцева, 12, ауд. 101а) открылся дополнительный офис Сбербанка России - здесь студентам и сотрудникам университета выдают долгожданные электронные кампусные карты. Получить карту можно с 10:00 до 17:00, при себе необходимо иметь паспорт.

Кампусная карта ДВФУ – уникальна сама по себе: она совмещает функции банковской карты и университетского пропуска, а в скором будущем – и читательского билета. Список услуг, доступных с помощью кампусной карты ДВФУ, будет постоянно расширяться: предполагаются скидки, бонусные программы и акции. Кроме того, на кампусную карту студенты могут получать стипендию, а сотрудники – зарплату. Для этого необходимо написать личное заявление в бухгалтерии ДВФУ.

Пользоваться кампусной картой можно уже на следующий день после получения. Перед началом работы карту необходимо активировать в любом из банкоматов Сбербанка. Кроме того, к кампусной карте ДВФУ можно подключить услуги Сбербанка, например, «Мобильный банк» или «Сбербанк ОНЛ@ЙН».

Получая кампусную карту, многие сотрудники и студенты интересуются, что означает надпись «ПРО 100»?

– «ПРО 100» – это платежная система Сбербанка, аналогичная международным Visa или MasterCard. Обладатель такой карты сможет так же оплатить покупки в любых магазинах, где установлены терминалы Сбербанка, в сети Internet, снять наличные или пополнить счет в банкоматах Сбербанка, заплатить за обучение или проживание в общежитии ДВФУ, - прокомментировал региональный менеджер Приморского отделения №8635 Сбербанка России Сергей Кот. - Единственное ограничение – карта «ПРО-100» пока работает только на территории России.

Воспользоваться кампусной картой как банковской можно практически сразу. Пропускной режим ДВФУ будет переходить на кампусные карты постепенно: по итогам недели сотрудники банка будут пересылать данные об уже полученных картах в Департамент информационных технологий ДВФУ. Из ДИТ идентификационные номера выданных карт распространятся по пропускным системам всех университетских корпусов – система начнет работать!

Проверить готовность вашей кампусной карты вы можете, воспользовавшись электронной формой.

По всем вопросам, связанным с выдачей карт, следует обращаться в диспетчерскую Департамента информационных технологий ДВФУ по телефонам: 222-20-13, 243-16-08 или по e-mail: support@it.dvfu.ru.

Студенты и сотрудники, фотографиями которых ДИТ не располагает, будут приглашены для фотографирования в офис по ул. на Мордовцева, 12. Следите за анонсами на сайте ДВФУ и ZRPRESS.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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