Первый "клиент" спецрайона на острове Русский пообещал региону 50 миллионов

Совсем негусто для кипрского перебежчика

Первым резидентом Специального административного района (САР), созданного на острове Русском, стала кипрская Finvision Holdings Limited, полностью принадлежащая банкиру Артему АВЕТИСЯНУ (на фото). В настоящее время компания, зарегистрированная в Лимасоле, владеет почти третью акций банка «Восточный» (Благовещенск) и ведет борьбу с инвестиционными фондам Baring Vostok за контроль над одним из крупнейших банков Дальнего Востока. Г-н Аветисян также является директором направления «новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) зарегистрировало Finvision Holdings Limited в качестве резидента САР в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Являясь одним из ключевых акционеров банка «Восточный», компания «Финвижн Холдингс» таким образом поддержала развитие финансовой инфраструктуры ДФО. А привлекательные условия, как налоговые, так и организационные, переводят это в практическую плоскость удобства ведения бизнеса», - приводятся в сообщении банка слова г-на Аветисяна.

«Финвижн Холдингс», получив статус международной компании и подписав соглашение об осуществлении деятельности в САР, взяла на себя обязательства в течение полугода вложить не менее 50 млн рублей в территорию.

Участники рынка считают, что г-н Аветисян делает сильный имиджевый ход – переход под российскую юрисдикцию будет благосклонно воспринят властями. Поэтому выбор в пользу острова Русский в момент присутствия на нем главы государства сделан не случайно.

Глава Минэкономразвития РФ Максим ОРЕШКИН на площадке ВЭФ заявил, что первыми резидентами САР пока готовы стать либо компании, которых вынуждают внешние факторы, либо те, для кого это не обусловлено большими издержками.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Президент РФ Владимир ПУТИН в августе подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах России на островах Русском во Владивостоке и Октябрьском в Калининграде, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. Компании, сменившие таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, получат статус международной компании и смогут без ограничений совершать валютные операции и расчеты, а также пользоваться налоговыми льготами. В частности, для них устанавливаются сниженные ставки налога на прибыль по доходам, полученным ими в виде дивидендов и при продаже акций.

Согласно основному закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо, то есть российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток