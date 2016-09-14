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Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
В лидерах - Волгоград и Иркутск
Волгоград и Иркутск лидируют в голосовании за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей, на сегодняшний день проголосовало почти 608 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Банка России.
«На 13 сентября в конкурсе лидирует Волгоград (84 527 голосов), который вновь обогнал Иркутск (81 183 голоса). Вплотную к ним приблизился Севастополь (третье место и 77 125 голосов), за четыре дня сокративший отставание почти в три раза», - говорится в сообщении на сайте мБанка России.
По данным ЦБ, россияне стали активнее голосовать и за символы Дальнего Востока, который расположился на 4-м месте, а замыкает пятерку по-прежнему Казань. Далее идут Сочи, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Владимир и Петрозаводск.
«Первая неделя показала, что результаты могут меняться ежедневно, и шансы попасть на банкноты есть у всех городов-финалистов. В их поддержку жители России организуют флешмобы, другие нестандартные и даже неожиданные акции для привлечения сторонников и увеличения количества голосов», - отмечает мегарегулятор.
Досье «Золотого Рога»: Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. В ходе финального этапа голосования из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября в 18:00 мск.
Среди символов-финалистов - памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мост на острове Русский («Золотой мост») в Приморском крае, Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Подержать Владивосток можно, проголосовав на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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