Сбербанк успешно расторговался «Саммитом»

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. Офис «Молодежный», открытый в кампусе на острове Русском к саммиту АТЭС, продолжает работать с серьезной нагрузкой.

Сейчас здесь обслуживаются многочисленные представители строительных организаций и фирм, сотрудничающих со Сбербанком в рамках зарплатных проектов. Также офис продолжает принимать делегации столичных компаний, финансовых институтов. Посещают офис группы туристов из Америки. Офис «Молодежный» продолжает удивлять гостей инновациями. Растет число желающих приобрести монету «Саммит-2012», всего за время работы офиса реализовано здесь более 300 памятных монет.

После 20 сентября ожидается заезд 30 000 студентов в новый кампус Дальневосточного федерального университета. Тогда «Молодежный» начнет полностью соответствовать своему названию, став региональной образовательной площадкой Сбербанка. Обучающие корпоративные программы банка будут включены в учебный процесс университета.

«Золотой Рог».