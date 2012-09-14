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Сбербанк успешно расторговался «Саммитом»
ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ZRPRESS. Офис «Молодежный», открытый в кампусе на острове Русском к саммиту АТЭС, продолжает работать с серьезной нагрузкой.
Сейчас здесь обслуживаются многочисленные представители строительных организаций и фирм, сотрудничающих со Сбербанком в рамках зарплатных проектов. Также офис продолжает принимать делегации столичных компаний, финансовых институтов. Посещают офис группы туристов из Америки. Офис «Молодежный» продолжает удивлять гостей инновациями. Растет число желающих приобрести монету «Саммит-2012», всего за время работы офиса реализовано здесь более 300 памятных монет.
После 20 сентября ожидается заезд 30 000 студентов в новый кампус Дальневосточного федерального университета. Тогда «Молодежный» начнет полностью соответствовать своему названию, став региональной образовательной площадкой Сбербанка. Обучающие корпоративные программы банка будут включены в учебный процесс университета.
«Золотой Рог».
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