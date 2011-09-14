Юбилейный вклад

Накануне 170-летнего юбилея Сбербанка России, с 23 августа по 15 декабря 2011 года банк предлагает своим вкладчикам открыть депозит с повышенной доходностью.

Так, по вкладу, открытому в рублях, доходность составит 5,5% годовых, в долларах – 3,5%, а в евро – 3,75%. Срок размещения депозита – 1 год, а минимальная сумма вклада – 10 000 рублей или $300/евро.