"Тень и свет" приморского микрокредитования

«Наличные деньги за 15 минут, без залогов и поручителей под 1000% годовых» - такими объявлениями на столбах и ярких рекламных штендерах пестрят улицы и проспекты Владивостока. Вопрос о легальности такого бизнеса вполне закономерен.

Вместе с тем 28 микрофинансовых организаций с приморской пропиской ведут деятельность, регламентируемую Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 2.07.2010. То, о чем так долго говорил президент Российского микрофинансового центра Михаил МАМУТА, свершилось. Рынок микрофинансирования заработал в полную силу.

По данным Регионального отделения ФСФР в ДФО, с января по март нынешнего года объем выданных приморскими микрофинансовыми организациями микрозаймов составил 44 641 100 рублей, из них доля микрозаймов, полученных во Владивостоке - 45,84%. Растут объемы выдач или, напротив, остаются стабильными, на сегодняшнем этапе доподлинно сказать сложно. Статистики пока не существует по объективной причине - половина приморских организаций была создана под занавес 2011 года, другая - в 2012 году. Как сообщили «ЗР» в Региональном отделении ФСФР в ДФО, наглядная картина сложится не ранее предоставления отчетности по итогам 2012 года. Сегодня, по неофициальным данным, в среднем - 30% за полгода.

Пока не прозрачно

Однако, что на самом деле представляет собой рынок мирокрофинансирования в Приморье и во Владивостоке в частности - вопрос отнюдь не праздный. Это теневые деньги? Или корректная финансовая деятельность? Даже зарегистрированные игроки рынка демонстрируют закрытость и предлагают почитать информацию о микрофинансировании в Интернете. Как заявила корреспонденту «ЗР» некая Марианна, менеджер из ООО «Живые деньги», взявшая на себя смелость отвечать за руководство компании, когда она в этом году составляла диплом, активно пользовалась этим источником. Похвально, Марианна!

«Работать с людьми, которые работают с людьми, тяжелее вдвойне. Первое качество, которое мы указываем в объявлениях об открытых вакансиях - здоровые амбиции, то есть не преувеличение своих возможностей и адекватные требования к себе. Могу однозначно сказать, что зайдя в любой офис нашей компании в Приморье, да и во всей России, вы однозначно услышите стандартные условия нашего займа. Девочки-консультанты слово в слово повторяют один и тот же текст и не отклоняются от него ни на йоту. Я говорю им, что это в первую очередь их страховка - все верно и точно объяснить клиенту во избежание двойного толкования условий», - рассказывает об опыте работы с персоналом наш собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Однодневки и «законники»

Криминальные деньги, сохранившиеся у братков из 90-х, несомненно, питают этот бизнес, правда, чаще являющийся «столбовым» или подзаборным, и наносят существенный вред законопослушным микрофинансовым организациям. Добросовестным компаниям в результате сложно снять офис и привлечь к себе клиента. Фирмы-однодневки практикуют исчезновение и продажу долга коллекторским агентствам, а то и совершенно подозрительным личностям. В региональном отделении ФСФР по ДФО нам рассказали, что чаще всего заемщики жалуются на перепродажу долга заимодавцами другим организациям и естественно завышение первоначально заявленных процентов.

Заметим, что ООО «Минизайм-кредит», консультанты которой облюбовали российские отделения почты, в Приморье не появлялись, пилотный проект Почты России и учредителей компании в лице владельцев банка БФГ-кредит до нашего края не дошел.

Зрелость и качественный, сродни банковскому, сервис демонстрируют редкие компании. Среди них уже ставшее микрофинансовым гигантом общероссийского значения ООО «Отличные наличные». В Приморье эта организация действует под лейблом «Отличные наличные - Восток», в Якутии – «Отличные наличные – Север», и т. д., в зависимости от региона. В итоге насчитывает более 70 офисов по стране и - 6 в Приморье. Судя по активности, «Отличные наличные» будут расширять зону своего присутствия в крае. Малая родина компании – Благовещенск, знаковый город для успешных дальневосточных финансовых структур - выходцев из Амурской области Восточного экспресс банка и Азиатско-Тихоокеанского банка.

Но не надо забывать, что микрофинансовые организации во Владивостоке в ряде случаев выросли из знакомых многим «автоломбардов» (займ под залог автомобиля) и небольших лизинговых компаний. Именно они наиболее открыты и по большому счету готовы выполнять сегодня миссию, заявленную в федеральном законе. Рынок микрозаймов - это прежде всего помощь бизнесу займами до 1,5 млн рублей и возможность размещать средства во вклады в аналогичном размере.

Кстати, именно поэтому Михаил КОВЯЗИН, генеральный директор ООО «Доступные деньги», сетует на то, что микрофинансирование в Приморье до сих пор не обрело поддержку органов власти, о специальных семинарах и других мероприятиях, которые возможно было бы проводить с городской администрацией для информирования предпринимателей о новом финансовом плече, и речи не идет.

Другая острая проблема состоит в том, что по мере развития организаций по микрокредитованию возникает необходимость и в заемных средствах, за которыми бы ООО с радостью обратились к коммерческим банкам. «В Приморье этот вопрос - настоящее табу. Только услышав цель деятельности «микрофинансирование», нам дают от ворот поворот, что очень странно. В том же Сибирском федеральном округе существует целая программа поддержки МФО со стороны коммерческих банков. Одновременно мы видим, что услуга востребована, к нам уже сейчас обращаются кредитные брокеры и предлагают продвигать наши услуги», - удивляется Михаил Ковязин.

«В сфере предоставления финансовых услуг мы работаем уже более 5 лет. На первом этапе сконцентрировались на лизинге представителям малого бизнеса, начинающим предпринимателям. Речь зачастую шла о небольших суммах – до 500 тыс. рублей (приобретение грузовика, оборудования в продуктовый магазин и пр.) С июля 2011г. официально работаем с приставкой «микрофинансовая организация» и продолжаем следовать правилу - не выдаем заем, если понимаем, что тот доход, который будет получен от инвестированных средств – ниже, чем плата по процентам, - отмечает Елена ЯЦЫНА, директор ООО «Финансовый Партнер». - Компания до сих пор работает на собственных финансовых ресурсах. Но в связи с постоянно растущей потребностью во внебанковском кредитовании со стороны предпринимателей наши обороты увеличиваются, поэтому уже сейчас готовим программу по привлечению средств во вклады». Процентная ставка, которая будет предложена на входящие деньги, 24% годовых с возможностью капитализации. Елена Яцына выражает опасения, что проблем с привлечением средств во вклады не избежать. Одна из них – отсутствие законодательной защиты вкладов в МФО. Вторая проблема – это нижняя планка размера вклада – от 1,5 млн руб., что существенно снижает круг потенциальных вкладчиков.

«Мы видим хорошие перспективы развития микрофинансового направления в части выделения средств субъектам малого предпринимательства. Но для этого необходима поддержка со стороны государства, которая до сих пор не проявляется в должной мере», - полагает Елена Яцына.

Чем покрываются невозвраты?

Займы до 20 тыс. рублей, до 10 тыс. рублей, а то и до 5 тыс. рублей чаще всего на срок до 15 дней под 700-1098% годовых – такие условия на рынке микрофинансирования оказались востребованными. Коммерческим банкам такой процент не снился. «Во-первых, здесь мы - не конкуренты крупным банкам, во-вторых, сложно ждать от банка такой оперативности принятия решений, которая есть у нас, для выдачи микрозайма необходимо согласие максимум двух человек, в среднем решение принимается за 14 минут. Да и деньги наши - это финансовые вливания данного конкретного собственника», - рассказывает один из руководителей микрофинансовой организации Владивостока.

«Наши клиенты - приморцы с достатком ниже среднего, но это не говорит, что к нам приходят лица с девиантным поведением, таким у нас заем заведомо не выдадут. Более того, за время нашей деятельности уже сложился круг постоянных заемщиков, которые обращаются к нам не единожды и в срок расплачиваются с долгом.

Людей вполне устраивает, что, получая 10000 рублей сегодня, через 2 недели они вернут нам 12 000 рублей. 2-3% годовых в день от общей суммы кредита, кстати, штраф за просрочку аналогичен названным процентам», - поясняет ситуацию другой собеседник «ЗР».

Процент невозвратов в столь критичном бизнесе, как микрофинансирование, мало кто назовет. «Мы работаем в рамках 100-процентной рентабельности, но предполагаем, что у других коллег по рынку, кто сосредоточился лишь на займах до 20 000 рублей, процент невозврата достигает 70-80%. «Доступные деньги» лишь 10% своего бизнеса посвящают работе с микрозаймами», - говорит Михаил Ковязин.

По мнению ряда специалистов из сферы микрозаймов, в нашем крае трансформация большей доли приморского рынка микрофинансирования от займов до 20 000 рублей к серьезной поддержке предпринимательской деятельности суммами до 1,5 млн рублей по упрощенной схеме вряд ли произойдет. Хотя вполне возможно, что одна из самых ближайших перспектив - создание специальных фондов резервирования средств по примеру страховых компаний и банковской системы страхования вкладов. Через какое-то время жесткая конкуренция между игроками от микрозаймов может повлечь за собой слияния и поглощения более крупными компаниями более мелких, а также закономерное снижение ставок, которые сегодня имеют вид заоблачных. Банки вряд ли заинтересует микрозаемный бизнес - не те технологии, да и не тот уровень, подобные поглотят подобных.

С другой стороны микрозаймы могут (или уже) больно ударить по розничным банкам, которые занимались активным и даже агрессивным POS-кредитованием, и, кстати, перекрыть пути к наступлению и федеральным банкам-гигантам, вот уже несколько лет рассматривающим возможность появления своих кредитных экспертов в точках продаж. С другой стороны заточение микрозаймов в салоны сотовой связи (на это сделали ставку ООО «Росфинанс» и ООО «Экспресс-наличные») также, по мнению некоторых экспертов «ЗР», может сыграть с игроками злую шутку. Однобокая диверсификация рисков, зацикленность на молодом человеке, желающем приобрести пафосный телефон и не обратившимся за помощью к родителям, может сыграть в ворота «явных невозвратов».

«В перспективе наша организация предоставит возможность заполнять заявку через интернет-сайт, более того, мы готовы будем завозить деньги на дом клиентам. Разумеется, вряд ли будем уповать на услуги инкассаторов, а воспользуемся современными технологиями, эмитируем пластиковые карты для заемщиков, например. Со временем этот рынок станет все более цивилизованным, и бывшие конкуренты станут крепкими партнерами по бизнесу, будут приняты единые требования по ставкам, условиям, стандартам», - убежден генеральный директор владивостокской микрофинансовой организации.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».